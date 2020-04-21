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Спортсменам в Україні дозволили тренуватися під час карантину: деталі

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Спортсменам в Україні дозволили тренуватися під час карантину / НОК України

Українським спортсменам дозволили проводити індивідуальні тренування в умовах карантину. Міністерство молоді та спорту України дало роз'яснення щодо організації індивідуальних тренувань.

Міністерство молоді та спорту повідомляє, що проведення індивідуальних тренувань дозволяється спортсменам збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту і видів спорту осіб з інвалідністю.

До теми Як і де можна займатися спортом під час карантину

У відомстві розповіли, де та з ким можуть тренуватися спортсмени. Зокрема, на індивідуальних тренуваннях спортсменів дозволяється перебування додатково не більше однієї людини. Це може бути тренер, медик тощо.

Тренування можна проводити поблизу свого місця проживання, уздовж вулиць, доріг і тільки на відкритому повітрі.

У відомстві нагадали про обов'язкове дотримання соціальної безпечної дистанції між особами, забезпечення учасників тренувань засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками.

Також у міністерстві звернули увагу, що обов'язковими умовами тренувань є дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та умов карантину, встановлених у населеному пункті.

В Україні впроваджено карантин до 24 квітня. Однак очікується, що карантин продовжать до 12 травня, проте з пом'якшенням.


Карантин до 12 травня / Інфографіка 24 каналу
 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Міністерство молоді та спорту Здоров'я Карантин в Україні 2020 Новини Спорту Спорт
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