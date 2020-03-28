Спортсмени – не здавайтесь: гучний заклик Ломаченка

Через невизначеність долі двобою Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса, український боксер вже повернувся додому. .Ломаченко попросив усіх дотримуватися запобіжних заходів під час пандемії коронавірусу.

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, WBC Franchise Василь Ломаченко опублікував мотиваційний пост, у своєму інстаграмі для усіх людям та зокрема виділив спортсменів.

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Тренування ніколи не зупиняються! Я бажаю вам всім безпеки та здоров'я. Будьте обережні та уважно слухайте рекомендації влади. Не варто здаватися всім спортсменам. Якнайшвидше займайтеся тренуваннями, продовжуйте бути сильними для себе та близьких людей,

– мотиваційно підписав боксер.

Поєдинок Ломаченко – Лопес запланований на 30 травня у Нью-Йорку (США) на "Медісон-сквер-гарден". На кону двобою, ймовірно, стоятимуть всі чемпіонські пояси легкої ваги.

Теофімо також вирішив покинути Нью-Йорк та підтвердив, що бій перенесуть через пандемію коронавірусу.

У рамках вечора боксу 30 травня хотів виступити Олександр Гвоздик. Проте українець відклав повернення у ринг саме через коронавірус.

Додамо, що станом на сьогодні, 28 березня, у світі захворіло на коронавірус понад 598 тисяч осіб.

Досягнення Василя Ломаченка

На літніх Олімпійських іграх у Пекіні у 2008 році став першим, перемігши у фіналі представника Франції з рахунком 9:1. Міжнародна боксерська асоціація АІВА визнала Ломаченка найтехнічнішим боксером Олімпіади-2008 року та вручила йому Кубок Вела Баркера.

На Олімпіаді-2012, яка відбувалась у Лондоні знову став чемпіоном. У фіналі переміг Хан Сун Чула з південної Кореї.

Протягом 2012-2013 років був у складі боксерської команди "Українські отамани", що виступала в аматорській лізі World Series of Boxing. У складі команди Василь Ломаченко не зазнав жодної поразки.

У другому бою професійної кар'єри Василь Ломаченко прагнув встановити рекорд, завоювавши звання чемпіона світу, однак на заваді стала єдина поразка, яку зазнав титулований боксер. У 2014 році на рингу українець зійшовся з Орландо Салідо (Мексика). Суперник вів "брудний" бій, завдаючи удари по печінці та нирках. За увесь поєдинок Салідо наніс близько 40 ударів нижче пояса, однак рефері ніяк не звертав на це уваги. За результатами українець таки програв.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA / WBO.

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