Спортсмени-агітатори: кого українські атлети підтримують перед виборами

Передвиборча кампанія перед достроковими парламентськими виборами практично досягла апогею. До виборів залишилося декілька днів, відтак політики кидають усі сили, щоб записати у свій актив останні бали. Окрім концертів й інших подарунків для виборців, політики пустили в хід спортсменів. Українські атлети підтримують різних кандидатів: від "Слуги народу", "Опозиційного блоку" та мажоритарників.

Перший камінь заклали зіркові українські боксери Олександр Усик та Олександр Гвоздик. Вони взяли участь у передвиборчій агітації, підтримавши кандидата від партії "Слуга народу".

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Олександри підтримали Вадима Воскобойнікова. Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик сфотографувався з кандидатом від партії "Слуга народу".

Гвоздик ще у відеозверненні закликав виборців голосувати за Воскобойнікова.

Також Гвоздик та Усик записали спільне зверненя з кандидатом у депутати.

Вадим Воскобойніков балотується до Верховної Ради України по 180-у округу.

Зачин колег по цеху підтримав боксер другої найлегшої ваги Арнольд Хегай. Він також підтримав кандидата від "Слуги народу".

Хегай закликав голосувати за кандидата-мажоритарника Олексія Леонова, який йде в Раду від партії "Слуга народу" в 135-му окрузі (Приморський район, м.Одеса).

Олексій Леонов на своїй сторінці в Instagram опублікував звернення Хегая, в якому той закликав не пропустити вибори.

Чемпіон II Європейських ігор у середній вазі боксер Олександр Хижняк закликав голосувати за кандидата від "Опозиційного блоку". Хижняк підтримав Дмитра Шенцева, який йде на вибори від партії "Опозиційний блок" по 176-му округу в Харківській області.

Якщо Воскобойніков та Леонов менш відомі українським виборцям, то прізвище Шенцева вони повинні знати.

У 2006 році він вперше був обраний народним депутатом України 5-го скликання та 6-го скликання. У 2012 році обраний народним депутатом України сьомого скликання у територіальному виборчому окрузі № 176 (Харківська область).

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Як народний депутат України шостого і сьомого скликань обіймав посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

26 жовтня 2014 року Дмитро Олексійович Шенцев знов був обраний народним депутатом України ВРУ VIII скликання у територіальному виборчому окрузі № 176 (Харківська область). Член Комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

15 травня 2015 року увійшов до фракції партії "Опозиційний блок". 18 січня 2018 року був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Не залишилися осторонь політики українські футболісти. Зокрема, Роман Зозуля та Євген Селезньов підтримали кандидата від "Національного корпусу".

Обидва футболісти висловив підтримку кандидату в народні депутати по мажоритарних округах Ігорю Майденку.

Ігор Майденко – завідувач приймально-діагностичного відділення, комунальний заклад "Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня". За словами все того ж Зозулі, він допомагає хлопцям у зоні ООС та часто їздить у зону бойових дій на сході України.

Роман Зозуля висловив підтримку Ігору Майденко. 27 округ. Роман Зозуля, друже, велике дякую тобі за підтримку та віру! Не підведу! #27округ #Май_захищає #Роман_Зозуля Опубліковано Ігор Майденко Понеділок, 15 липня 2019 р.



Український півзахисник англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко висловив підтримку кандидату в народні депутати по мажоритарних округах самовисуванцю Володимиру Духно.

Духно – двоюрідний брат Андрія Ярмоленка. Він балотується у Раду по 100 округу в Кіровоградської області. Духно є начальником управління захисту економіки в Кіровоградській області.

Лідер збірної України з футболу Андрій Ярмоленко підтримав Володимира Духна на парламентських виборах Дякую, брате, за підтримку! Вірю, що нам все вдасться і наші діти будуть жити в квітучій і розвиненій Україні. #Починаємо! Опубліковано Володимир Духно Середа, 17 липня 2019 р.

Естафету футболісти передали гравцю баскетбольного клубу "Детройт" Святославу Михайлюку. Баскетболіст американського клубу підтримав двох кандидатів.

Михайлюк, який грав за "Лейкерс", закликав підтримати кандидата по 194-му округу Олександра Згіблова й кандидата по 195-му округу Володимира Гриценка. Обидва представляють "Партію вільних демократів".

Згіблов є почесним президентом баскетбольного клубу "Черкаські Мавпи", а Гриценко – директор клубу. Як відомо, Михайлюк вихованець черкаського клубу.

Михайлюк висловив підтримку Згіблову та Гриценку Вихованець черкаського баскетболу гравець НБА та збірної України - Святослав Михайлюк висловив підтримку на майбутніх парламентських виборах почесному президенту клубу - Олександр Згіблов та директору "Черкаських Мавп" - Володимир Гриценко Опубліковано БК Черкаські Мавпи Вівторок, 16 липня 2019 р.

Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.