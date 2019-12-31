Спортсмени десятиліття від Sky Sports: Роналду обійшов Мессі і став третім
Авторитетне англійське видання Sky Sports опублікувало свій список спортсменів десятиліття.
Перше місце було віддано американській тенісистці Серені Вільямс, яка в період з 2010-го по 2019 роки виграла 12 турнірів Великого шолома.
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Другий місце зайняв 6-кратний чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон, який 5 з 6 своїх чемпіонських титулів завоював саме в нинішньому десятилітті.
Третє і четверте місце зайняли футболісти Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі відповідно. Замикає топ-5 непереможений американський боксер Флойд Мейвезер, який вже завершив свою кар'єру.
Список виглядає наступним чином:
1. Серена Вільямс (Теніс);
2. Льюїс Хемілтон (Формула-1);
3. Кріштіану Роналду (Футбол);
4. Ліонель Мессі (Футбол);
5. Флойд Мейвезер (Бокс).