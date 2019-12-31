Спортсмени десятиліття від Sky Sports: Роналду обійшов Мессі і став третім

Авторитетне англійське видання Sky Sports опублікувало свій список спортсменів десятиліття.

Перше місце було віддано американській тенісистці Серені Вільямс, яка в період з 2010-го по 2019 роки виграла 12 турнірів Великого шолома.

Читайте також: Історична медаль Підручного й дивовижна Харлан: головні перемоги 2019 року

Другий місце зайняв 6-кратний чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон, який 5 з 6 своїх чемпіонських титулів завоював саме в нинішньому десятилітті.

Третє і четверте місце зайняли футболісти Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі відповідно. Замикає топ-5 непереможений американський боксер Флойд Мейвезер, який вже завершив свою кар'єру.

Список виглядає наступним чином:

1. Серена Вільямс (Теніс);

2. Льюїс Хемілтон (Формула-1);

3. Кріштіану Роналду (Футбол);

4. Ліонель Мессі (Футбол);

5. Флойд Мейвезер (Бокс).