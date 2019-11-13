Спортсмени під прапором терористів з "ДНР" виступили на турнірі в Японії: фото

Сайти терористів та окупантів з так званої "ДНР" браво відрапортували про те, що їх спортсмени виступили на міжнародному турнірі в Японії. І навіть виклали фото, де вони позують з так званим "прапором ДНР".

Турнір відбувся 9-10 листопада у Токіо. А на ньому так звана "збірна ДНР з карате завоювала 13 медалей, в тому числі 10 золотих, дві срібні та одну бронзову", – хизуються сайти терористів. Там також зазначають, що "команда ДНР була представлена як повноцінний член Всесвітньої федерації каратеномічі".

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Тут варто відзначити, що Всесвітня федерація каратеномічі (KWF), яка і була організатором турніру, не належить до офіційних. Це міжнародна організація, метою якої є повернення до традицій японського карате. Цей вид єдиноборств відрізняється застосуванням різноманітних технік: ударів руками, ліктями, ногами, головою, кидковими прийомами.

"Всесвітня федерація каратеномічі (KWF), яка проводила турнір, ніяк не пов'язана з традиційним карате. Це вузьке відгалуження, по суті, представляє окремий вид спорту, не дуже популярний у світі. У нього немає шансів навіть в найближчій перспективі бути включеним у олімпійську програму. Однак сам факт участі певної "команди ДНР" в міжнародних змаганнях неприємно дивує і вимагає реакції, щонайменше з боку наших дипломатів", – зазначив Ігор Левенштейн в коментарі "Обозреватель".

Та все ж питання залишаються. Як Японія могла дозволити використовувати символи терористичних організацій на турнірі в себе в країні? Якщо це був міжнародний турнір, громадянами якої країни були ті особи, які виступили під прапором терористичної "ДНР" (навряд чи японське посольство поставило б візи у закордонні паспорти псевдореспублік)? Як на це відреагують відповідні українські органи – міністерство закордонних справ, Посольство України в Японії, Служба безпеки України, міністерство культури, молоді та спорту.