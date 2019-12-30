Втрати 2019: хто зі спортсменів помер цього року

Спорт 24 згадує відомих спортсменів, які пішли із життя у 2019 році. Хтось помер, проживши довге життя і лишивши помітний слід в історії спорту. А хтось трагічно загинув, щойно почавши здобувати світову славу. Є і ті, хто померли прямо під час змагань, на очах у глядачів.

Цьогоріч світ сколихнули декілька трагічних смертей спортсменів. Так, перша з них сталася ще у січні.

Дізнайтеся: Хто з визначних особистостей помер у 2019-му

Футболіст Еміліано Сала

21 січня зник літак, на борту якого перебував ексфорвард французького "Нанта" Еміліано Сала. Він летів з Нанта у Кардіфф, де підписав вигідний контракт з місцевою командою "Кардіф Сіті". Однак, зіграти за свою нову команду він так і не зміг.



Літак Еміліано Сала впав у Ла-Манш / фото: rbc

Літак, на якому були лише двоє людей: Сала і пілот, просто зник з радарів. Перед зникненням літак просив про екстрену посадку, однак так до неї і не долетів. Пошукова операція тривала 4 дні, опісля її припинили, оскільки розуміли, що ніхто не міг вижити. Через майже 20 днів в Ла-Манші знашли уламки зниклого літака. У ньому виявили тіло футболіста. Опізнати його вдалося за відбитками пальців.

Еміліано Сала загинув внаслідок травми голови та грудної клітки. Однак, що цікаво, у крові спортсмена було виявлено CO у кількості 58%. На цьому рівні симптоми передбачають судоми, втрату свідомості й серцевий напад.

Ймовірно, літак впав через несправність фільтрів і викид чадного газу. Тіло пілота знайти так і не вдалося.

Один з найкращих воротарів Гордон Бенкс

У ніч на 12 лютого 2019 року в Англії на 82-у році життя помер Гордон Бенкс. Футболіст був одним з найкращих воротарів XX століття. ФІФА шість разів визнавала його голкіпером року.

За збірну Англії Гордон Бенкс зіграв 73 матчі, у яких пропустив 57 голів. Саме він був основним голкіпером англійців на тріумфальному для "трьох левів" домашньому Чемпіонаті світу 1966 року. За два роки він здобув бронзу чемпіонату Європи зі збірною Англії.

У грудні 2015-го року Бенкс лікувався від раку нирки.



Гордона Бенкса шість разів визнавали голкіпером року / фото: sports

Гонщик Нікі Лауда

20 травня у Швейцарії померла легенда Формули-1 австрієць Нікі Лауда. Йому був 71 рік. Ймовірною причиною смерті австрійського гонщика назвали пересадку легенів, яку він переніс у липні 2018 року після ускладнень від грипу.

У 27 років Нікі Лауда потрапив в автокатастрофу і отримав численні опіки. Після цього він переніс пластичну операцію і пересадку нирки: на його обличчі назавжди залишилися сліди аварії.

Однак така подія, яка здавалося б, могла поставити хрест на кар'єрі гонщика, не завадилоа йому стати чемпіоном "Формули-1" ще два рази – у 1977 і в 1984 роках.



Нікі Лауда в молодості втратив частину вуха і повіки / фото з відкритих джерел

Останні кілька років Лауда займався бізнесом. З вересня 2012 року він був головою наглядової ради команди "Формули-1" Mercedes AMG.

Боксер Максим Дадашев

Одна з найбільш трагічних та обговорюваних спортивних смертей року – смерть Максима Дадашева після пропущеного удару в голову.

20 липня у США відбувся бій за звання обов'язкового претендента на пояс IBF в суперлегкій вазі між пуерториканцем Сабріелем Матіасом і росіянином Максимом Дадашевим.



Максим Дадашев і Сабріель Матіас перед боєм / фото з відкритих джерел

В 11 раунді Дадашев пропустив потужний удар зліва у голову, йому стало зле. Матіас намагався нокаутувати Дадашева, однак команда росіянина спинила бій.

Покинути ринг самостійно Дадашеву вже не вдалося: його винесли на ношах. У лікарні в нього виявили набряк мозку і провели трипанацію черепа. Наступні три дні він перебував у вкрай тяжкому стані.



Дадашев не зміг самостійно покинути ринг / фото з відкритих джерел

Зрештою, серце не витримало. Максим Дадашев помер 23 липня в лікарні. Йому було усього 28.

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Ця смертельна поразка була першою і єдиною для Дадашева на професійному ринзі. Сабріель Матіас, який, певно, назавжди ввійде в історію боксу через цей поєдинок, відмовився від гонорару за цей бій. Боксер заявив, що йому не потрібні такі гроші.

Через декілька днів сталася ще одна подібна смерть на професійному ринзі: 25 липня від отриманих у бою травм помер аргентинський боксер Уго Сантільяна. Йому було усього 23.

Смертельним для нього став 10-раундовий поєдинок проти чемпіона Уругваю Едуардо Абреу, який закінчився нічиєю. Сантільяна закінчив бій із закривавленим обличчям і ледь стояв на ногах.

Докладніше: Після бою помер аргентинський боксер Уго Сантільяна (18+)

Через деякий час боксер почав втрачати свідомість. У лікарні в нього виявили набряк мозку та прооперували. За декілька днів у нього, як і в Дадашева, спинилося серце.

Чемпіон зі штовхання ядра Роман Вірастюк

27 липня несподівано обірвалося життя відомого українського спортсмена Романа Вірастюка. Менш обізнані у спорті пов'язували його лише з іменитим рідним братом – Василем Вірастюком. Однак за його плечима – сотні чемпіонатів з легкої атлетики.

Роман Вірастюк був членом юнацької, юніорської та молодіжної збірної СРСР, срібним призером останнього чемпіонату СРСР 1991 року, володарем Кубка СРСР. 17-разовий чемпіон і восьмиразовий володар Кубка України.

Тут детальніше: Людина з великим серцем: біографія Романа Вірастюка



Василь і Роман Вірастюки / фото: kp.ua

У 1994 році спортсмен посів третє місце на чемпіонаті Європи, а у 1995 році він став капітаном Олімпійської збірної України і займав цей пост до 2005 року. З 2016 року Вірастюк працював головою департаменту олімпійських видів спорту у Міністерстві молоді та спорту.

У липні 2019 йому зробили складну операцію на серці, які тривала більше 20 годин. Однак серце маніпуляцій не витримало.

Гонщиця Джессі Комбс

27 серпня у свої 39 років трагічно загинула Джесі Комбс, яку офіційно називали найшвидшою жінкою на чотирьох колесах.

Трагедія сталася на сухому озері в пустелі Алворда в штаті Орегон. Комбс намагалася побити свій власний рекорд швидкості на реактивному автомобілі і розігнатися до 996 кілометрів на годину. Однак не впоралася з такою шаленою швидкістю і розбилася.



Джессі Комбс загинула, намагаючись побити власний рекорд / фото: esquire

Рідні гонщиці відзначили, що вона "покинула цю землю, рухаючись швидше, ніж будь-яка інша жінка в історії".

Свій перший рекорд на чотириколісному транспортному засобі Джессі Комбс встановила в жовтні 2013 року. Тоді вона досягла швидкості 640,5 кілометрів на годину за кермом Eagle Supersonic Speed Challenger.

Гонщик Антуан Юбер

Ще одна смерть на швидкості. 31 серпня в Бельгії помер зовсім молодий професійний автогонщик Антуан Юбер. Чемпіон серії GP3 2018 року розбився прямо на трасі під час етапу серії "Формули-2".

Юбер вилетів з траси, врізався в загородження, а після цього його болід за інерцією винесло назад на трек, де в нього на повній швидкості врізався інший гонщик Хуан-Мануель Корреа. Спортсмена шпиталізували, однак він помер за декілька годин. Йому було лише 22.

Дивіться відео з моментом аварії Юбера

Легенда водно-моторного спорту Фабіо Буцці

17-го вересня помер Фабіо Буцці – 10-разовий чемпіон світу з перегонів на швидкісних катерах. Буцці помер у результаті аварії моторного човна неподалік від Монако.

Йому було 76 років, і він намагався встановити новий рекорд швидкості. Біля фінішу його човен зі швидкістю 148 кілометрів на годину врізався у штучний риф. Разом з італійцем загинув нідерландський механік.

За свою кар'єру Буцці виграв 10 чемпіонатів світу. У 1978 році він встановив світовий рекорд для човнів з дизельним двигуном, розвинувши швидкість 191,58 км/год. У квітні 2019, коли йому було 75, він встановив новий рекорд – 277,5 км/год.



Фабіо Буцці у 2019 році встиг встановити новий світовий рекорд / фото: lodkalife

Зірка "Зеніту" Фернандо Ріксен

18 вересня у віці 43 років від рідкісної хвороби помер колишній футболіст російського "Зеніту", шотландського "Рейнджерс" і збірної Нідерландів. З 2013 року він страждав на бічний аміотрофічний склероз та останній рік Фернандо Ріксен пересувався у візку.

Цей вид склерозу є надзвичайно рідкісним. З усього світу число людей, які страждають від нього, оцінюються в діапазоні від 0,86 до 2,5 на 100 тисяч осіб на рік. Зазвичай після виявлення хвороби людина живе від трьох до п'яти років. Ріксен зміг прожити шість.



Фернандо Ріксен помер від рідкісної хвороби / фото: gettyimages

Трагічні смерті молодих і обнадійливих

11 березня спортивний світ сколихнуло самогубство Келлі Кетлін. 23-річна триразова чемпіонка з велотреку та призерка Олімпіади в Бразилії була однією з найкращих у цьому спорті в Америці.

У Севастополі на початку серпня загинули чемпіонка світу з кікбоксингу Фатіма Джакубова і віцечемпіонка світу Еліна Гісмеєва. Дівчата пішли купатися у шторм в морі та затонули.

14 листопада на Київщині на переїзді потяг на смерть збив молоду дівчину. Нею виявилася членкиня жіночої молодіжної збірної України Аміна Булах. 18-річна спортсменка з Кропивницького була чемпіонкою України. У вересні цього року Аміна виграла бронзу молодіжного чемпіонату Європи в столиці Болгарії Софії.

З'ясувалося, що виною її трагічної смерті були навушники – дівчина перетинала колію, слухаючи музику, тому навіть не зреагувала на потяг.



Аміна Булах в навушниках переходила колії і загинула під потягом / фото: nv.ua

23 грудня в автокатастрофі розбився захисник футбольного клубу "ЛДУ Кіто" Едісон Реальпе. Його авто на швидкості врізалося у ліхтарних стовп. Футболістові було лише 23.