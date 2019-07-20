Справа Мораеса: Люксембург прийняв несподіване рішення
Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко прокоментував ситуацію зі справою Жуніора Мораеса. Люксембург вирішив не оскаржувати рішення УЄФА не карати збірну України за участь натуралізованого гравця у матчах кваліфікації Євро-2020.
Андрій Павелко у Facebook повідомив, що отримав офіційне підтвердження від Люксембургу.
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Вчора отримав офіційного листа від Федерації футболу Люксембургу за підписом президента Паула Філіппа та віце-президента Жан-Жака Шонкерта. Люксембурзькі колеги інформують, що не будуть оскаржувати в Спортивному арбітражному суді (КАС) в Лозанні рішення Контрольно-дисциплінарного органу та Апеляційного комітету УЄФА про те, що участь Мораеса в матчах збірної України у відборі Євро-2020 проти збірних Люксембургу та Португалії була правомірною. Сподіваюсь і впевнений, що й наші колеги і друзі з Португалії приймуть таке ж рішення,
– написав Павелко.
Скандал щодо натуралізації Жуніора МораесаЖуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня. Однак про це стало відомо лише 18 березня. І вже 19 березня Жуніор Мораес отримав виклик до табору національної збірної. Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. У першому Україна зіграла унічию з Португалією. У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час.
Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора Мораеса у матчах за збірну України. Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія. Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років.
Згодом цю ідею вирішили використати й у Федерації футболу Люксембургу. То ж справу передали до Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА. Якщо б там задовольнили скаргу, Україні загрожували б дві технічні поразки за ці матчі. Згодом в УЄФА були подані апеляції на рішення УЄФА не карати Україну.