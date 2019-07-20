Справа Мораеса: Люксембург прийняв несподіване рішення

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Справа Мораеса: Люксембург прийняв несподіване рішення
Справа Мораеса: Люксембург прийняв несподіване рішення / GETTY IMAGES

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко прокоментував ситуацію зі справою Жуніора Мораеса. Люксембург вирішив не оскаржувати рішення УЄФА не карати збірну України за участь натуралізованого гравця у матчах кваліфікації Євро-2020.

Андрій Павелко у Facebook повідомив, що отримав офіційне підтвердження від Люксембургу.

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Вчора отримав офіційного листа від Федерації футболу Люксембургу за підписом президента Паула Філіппа та віце-президента Жан-Жака Шонкерта. Люксембурзькі колеги інформують, що не будуть оскаржувати в Спортивному арбітражному суді (КАС) в Лозанні рішення Контрольно-дисциплінарного органу та Апеляційного комітету УЄФА про те, що участь Мораеса в матчах збірної України у відборі Євро-2020 проти збірних Люксембургу та Португалії була правомірною. Сподіваюсь і впевнений, що й наші колеги і друзі з Португалії приймуть таке ж рішення,
– написав Павелко.

Скандал щодо натуралізації Жуніора МораесаЖуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня. Однак про це стало відомо лише 18 березня. І вже 19 березня Жуніор Мораес отримав виклик до табору національної збірної. Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. У першому Україна зіграла унічию з Португалією. У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час.

Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора Мораеса у матчах за збірну України. Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія. Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років.

Згодом цю ідею вирішили використати й у Федерації футболу Люксембургу. То ж справу передали до Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА. Якщо б там задовольнили скаргу, Україні загрожували б дві технічні поразки за ці матчі. Згодом в УЄФА були подані апеляції на рішення УЄФА не карати Україну.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу Євро-2020 Жуніор Мораес
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