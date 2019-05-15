Справа Мораеса: Люксембург вирішив не здаватися й готує апеляцію

Федерація футболу Люксембургу не згодна з рішенням УЄФА у справі правомірності виступів натуралізованого Жуніора Мораеса за збірну України в матчах відбору Євро-2020 з Португалією і Люксембургом.

КДК УЄФА виніс рішення щодо участі натуралізованого бразильця Жуніора Мораеса за збірну України. В УЄФА не побачили порушення з української сторони, відтак Україну не покарали.

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14 травня ввечері люксембурзька футбольна федерація отримала лист від УЄФА з аргументацією свого рішення, повідомляє Tribuna.com.

Як пише джерело, лист федерацію не переконав, тому вона подасть апеляцію.

На наступний день Федерація футболу Люксембургу повідомила УЄФА, що вона подасть офіційну апеляцію й має на це три дні.

Скандал щодо натуралізації Жуніора Мораеса

Жуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня. Однак про це стало відомо лише 18 березня. І вже 19 березня Жуніор Мораес отримав виклик до табору національної збірної. Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. У першому Україна зіграла унічию з Португалією . У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час.



Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора Мораеса у матчах за збірну України. Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія. Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років. Згодом цю ідею вирішили використати й у Федерації футболу Люксембургу. Тож справу передали до Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА. Якщо б там задовольнили скаргу, Україні загрожували б дві технічні поразки за ці матчі.

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