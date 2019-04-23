Справа Мораеса: УЄФА переніс розгляд натуралізації гравця збірної України

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Жуніор Мораес
Жуніор Мораес / Фото з відкритих джерел

Контрольний, етичний і дисциплінарний орган УЄФА переніс дату засідання у справі натуралізації форварда збірної України Жуніора Мораеса з 25 квітня на 2 травня.

Причина перенесення полягає в тому, що необхідна присутність представників усіх зацікавлених у вирішенні даного питання федерацій, повідомляє Betnews365.

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Водночас, чи буде прийнято рішення під час цього засідання наразі не повідомляється. Попередньо, Україна ризикує залишитися без усіх очок, зароблених у перших матчах відбору на Євро-2020. Наразі в активі "синьо-жовтих" 4 бали.

Що сталося з натуралізацією Мораеса?
Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора Мораеса у матчах за збірну України. Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія. Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років. Згодом цю ідею вирішили використати й у Федерації футболу Люксембургу.

Жуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня. Однак про це стало відомо лише 18 березня. І вже 19 березня Жуніор Мораес отримав виклик до табору національної збірної. Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. У першому Україна зіграла унічию з Португалією. У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром ча

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Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Євро-2020 Жуніор Мораес Збірна України з футболу УЄФА
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