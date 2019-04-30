Справа натуралізації Мораеса: стало відомо, коли УЄФА винесе рішення

Дисциплінарний комітет УЄФА розгляне рішення щодо натуралізації Жуніора Мораеса. Саме від його рішення буде залежати, чи отримає зірна України дві технічні поразки у матчах проти Португалії та Люксембургу, чи ні.

За даними журналіста Ігоря Циганика, 2 травня представники збірних України, Португалії та Люксембургу мають зібратися у штаб-квартирі УЄФА, щоб дати свої пояснення цій ситуації. Лише після цього Дисциплінарний комітет зможе винести вирок.

"Ймовірно, УЄФА оголосить рішення 3 травня. Зазвичай. береться 24 години, щоб повністю виписати рішення та пояснення", – заявив Ігор Циганик під час програми "Циганик Live".

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Україна ризикує отримати дві технічні поразки – за матчі проти Португалії та Люксембургу, де зіграв Жуніор Мораес. Поки ж "синьо-жовті" мають чотири очки в активі у відборі на Євро-2020.

Скандал навколо натуралізації Жуніора Мораеса?Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора Мораеса у матчах за збірну України. Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія. Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років. Згодом цю ідею вирішили використати й у Федерації футболу Люксембургу.



Жуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня. Однак про це стало відомо лише 18 березня. І вже 19 березня Жуніор Мораес отримав виклик до табору національної збірної. Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. У першому Україна зіграла унічию з Португалією. У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час