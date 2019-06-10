Справа Неймара: у дівчини, яку начебто зґвалтував футболіст, вкрали планшет з доказами

Адвокат моделі Наджили Тріндаді Даніло Гарсія де Андраде може відмовитися від роботи з дівчиною у справі Неймара.

Модель звинувачує 27-річного футболіста у зґвалтуванні, яке начебто було скоєно 15-го травня у паризькому готелі.

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Дівчина нещодавно прийшла на бразильський телеканал SBT і розповіла свою версію того, що відбувається. Вона заявила, що відмовила Неймару в сексі, коли дізналася, що бразилець не має презерватива.

Юрист Даніло Гарсія де Андраде хотів подивитися повну версію семихвилинного відео, яке нібито доводить вину форварда ПСЖ. Та виявилося, що це неможливо.

Модель заявила, що планшет, де зберігалося відео, викрали. Власники будинку, звідки, за версією Тріндаді, вкрали планшет, заперечують факт пограбування, повідомляє AS.

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Раніше також стало відомо, що юридичне бюро "Фернандес й Абреу" відмовилося працювати з дівчиною після того, як поспілкувалася з нею, і розірвало контракт.

Бразильська конфедерація футболу домовилася, що гравець дасть свідчення після товариських матчів. Також поліція конфіскує телефон Неймара, що опублікував інтимні зображення дівчини, яка звинуватила його в зґвалтуванні.

Секс-скандал не єдине, що зараз турбує бразильського футболіста. Неймар не зможе зіграти за збірну Бразилії на Кубку Америки. Замінити Неймара у збірній повинен гравець "Челсі" та колишній півзахисник донецького "Шахтаря" Вілліан.