Справа "Приватбанку": під судом протест з прапорами "Динамо" через гроші Суркісів (фото)

У Верховному суді України розглядається справу за позовом родини Суркісів проти Нацбанку. Під стінами суду відбулися дві акції протесту.

Одні учасники акції тримали прапори "Динамо". І вимагали повернути гроші родині Суркісам, які й володіють столичним клубом.



Протестувальними з прапорами "Динамо" під стінами Верховного суду (фото: 24 канал)



Активісти тримають прапори "Динамо" та вимагають повернути гроші родині Суркісів (фото: 24 канал)

Інші ж були з прапорами "Демократичної сокири" та вигукували "Суркіс – ху*ло". Вони вимагають, щоб родині Суркісів не повертали гроші, адже вони були пов'язані з колишніми власниками "Приватбанку". Адже ці кошти доведеться повертати з державного бюджету.

До слова Гучні скандали судді, який виносив рішення щодо "Приватбанку"



Проти повернення грошей виступають представники "Демократичної сокири" (фото: 24 канал)

Справа "Приватбанку": Суркіси проти Нацбанку

Родина Суркісів подала позов проти рішення Національного банку України щодо законності процедури bail-in. За цією процедурою члени родини Суркісів були визнані як особи, пов'язані з колишніми власниками банку. Тож їх депозити були обміняні на акції банку (процедура bail-in), які пізніше Нацбанк викупив за одну гривню під час націоналізації "Приватбанку".

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Про яку суму йде мова

Загалом родина Суркісів планує стягнути з "Приватбанку" коштів на загальну суму в 1,05 мільярдів гривень, 266,2 тисячі доларів США та 7,8 тисячі євро. Ці гроші були на депозитах фінустанови на момент націоналізації. Так, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс мав у банку рахунок на 151 мільйона гривень, віцепрезидент УЄФА та депутат Верховної Ради від ОПЗЖ Григорій Суркіс – 163,1 мільйона гривень, Поліна Ковалик (дружина Григорія Суркіса) – 514,1 мільйона гривень, Марина Суркіс (донька Ігоря Суркіса) – 174,5 мільйона гривень, Рахміль Суркіс (батько Григорія та Ігоря) – 44,8 мільйона гривень.

17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов родини Суркісів щодо стягнення з "Приватбанку" коштів. Згодом Київський апеляційний суд підтвердив рішення на користь Суркісів. Тож Нацбанк та "Приватбанк" подали касаційну скаргу до Верховного суду. Під час першого засідання теж були активісти з прапорами "Динамо". Вболівальники столичного клубу заявили, що це були не вони, а невідомі їм особи.

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