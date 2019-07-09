Справа про договірні матчі: "Олімпік" подав позов у CAS проти Української асоціації футболу

Донецький футбольний клуб "Олімпік" подав позов до Спортивного арбітражного суду (CAS) проти Української асоціації футболу (УАФ). Справа стосується договірних матчів.

Як повідомляє FootballHub, донецький клуб вважає, що Комітет з етики та чесної гри сфальсифікував розслідування у справі договірних матчів за участю "Олімпіка" U-21 і U-19.

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Подача документів у CAS у справі такого типу коштує близько 50 тисяч євро.

Команди "Олімпіка" U-19 і U-21 були викриті в договірних матчах і відсторонені від участі в змаганнях під егідою УФА, УПЛ та ПФЛ у сезоні-2019/20.

Це тягнуло автоматичну відмову у видачі ліцензії клубу, адже участь молодіжних команд в чемпіонаті обов'язкова згідно з регламентом. Однак "Олімпік" все ж отримав ліцензію.

Під час розгляду рішення "так звані" фанати "Олімпіка" вийшли на протест проти того, щоб "Олімпік" виключили з УПЛ. Однак ряд "вболівальників" не змогли відповісти на банальні запитання журналістів щодо їх улюбленої команди.

Президент "Олімпіка" Владислав Гельзін вже заявляв, що донецький клуб звернеться у CAS. Глава Комітету з етики та чесної гри Франческо Баранка передбачив рішення "Олімпіка" й заявив, що буде тільки радий, якщо донеччани підуть у CAS. На його думку, таким чином "Олімпік" покаже всій Європі свої схеми.

За повідомленням того ж FootballHub, через договірні матчі довічно були дискваліфіковані такі футболісти: Назар Єдинак, Вадим Счастливцев, Владислав Пісковий, Артем Козлов, Лука Надірадзе, Богдан Степаненко.

Українські клуби в CAS

В історії українського футболу вже був випадок, коли клуб звертався у CAS проти УАФ. Йдеться про справу "Динамо" проти тоді ще ФФУ (Федерація футболу України). Як відомо, кияни у 2017 році відмовилися грати в Маріуполі проти однойменної команди. Їм була зарахована технічна поразка. Столичний клуб довго боровся з цим рішенням у CAS, однак програв.

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