Справа щодо можливої дискваліфікації "Арени Львів": з'явилися нові деталі

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Справа щодо можливої дискваліфікації "Арени Львів": з'явилися нові деталі
Справа щодо можливої дискваліфікації "Арени Львів": з'явилися нові деталі / dynamo.kiev.ua

У червні після матчів збірної України з футболу у Львові в УЄФА відкрили дисциплінарну справу. Виною тому поведінка вболівальників на матчі групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2020 із Сербією.

Українська сторона звинувачується у використанні на стадіоні піротехніки, киданні предметів на поле, блокуванні сходових проходів і поганому освітлення арени. Також начебто було повідомлено про червоно-чорні прапори.

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Український журналіст Ігор Циганик повідомляє, що стадіон уникне дискваліфікації.

УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо України після матчів з Сербією і Люксембургом. Справу цю ще розглядатимуть, але у мене вже є інсайдерська інформація. УЄФА зробив запит у ФАРЕ (організація "Футбол проти расизму в Європі", – Спорт24) з приводу використання червоно-чорної символіки на стадіоні "Арена Львів". ФАРЕ надала відповідь, в якій зазначила, що червоно-чорні прапори не заборонені, як і зображення Героїв України,
– сказав Циганик.

За інформацією Циганика, якщо "Арена Львів" і буде покарана, то тільки грошовим штрафом. Тому дискваліфікації стадіону не буде.

"Арена Львів" вже відбувала дискваліфікацію

У2013 році збірній України було заборонено проводити матчі у Львові на стадіоні "Арена-Львів" протягом 5 років – до закінчення відбіркового турніру на чемпіонат світу-2018.

Відповідне рішення прийняв Дисциплінарний комітет ФІФА, розглянувши справу про грубі порушення львівськими вболівальниками на матчі Україна – Сан-Марино, який відбувся 6 вересня 2013 року на "Арені-Львів.

Представники ФАРЕ, які були присутні на матчі у Львові, зафіксували численні порушення з боку українських фанатів – використання піротехнічних засобів, банери із зображенням логотипу дивізії "СС-Галичина", розтяжки з цифрою 88, що означає нацистське вітання, а також мавпячі крики на адресу натуралізованого гравця збірної України бразильця Едмара.

У 2014 році УЄФА виніс рішення щодо порушень у матчі відбору Євро-2016 Україна – Македонія, який відбувся 12 жовтня на "Арені-Львів". УЄФА дискваліфікував сектор арени на один домашній матч збірної, а також оштрафував Асоціацію футболу України на 58 тисяч швейцарських франків.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Збірна України з футболу
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