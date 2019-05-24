Справа Жуніора Мораеса: Португалія та Люксембург подали апеляцію

Справа щодо натуралізації Жуніора Мораеса та його участь у матчах за збірну України проти Португалії та Люксембургу не закінчена. Футбольні асоціації Люксембурга і Португалії вирішили оскаржити рішення КДК УЄФА.

Нагадаємо, Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА відхилив протест Федерацій футболу Португалії та Люксембургу на незаконну натуралізацію Жуніора Мораєса. В УЄФА не побачили порушення щодо участі гравця у матчах за збірну України.

До слова: Мораес через жахливу травму пропустить кінець сезону й не допоможе збірній України

Але португальців і люксембуржців такий вердикт не влаштував. Отримавши мотиваційну частину, обидві асоціації скористалися своїм правом і звернулися до апеляційного комітету УЄФА, повідомляє телеканал "Футбол 1". Дату розгляду справи розглянуть найближчим часом.

Українська асоціація готова захищати свою правоту будь-де, навіть у Лозаннському суді.

Скандал щодо натуралізації Жуніора МораесаЖуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня. Однак про це стало відомо лише 18 березня. І вже 19 березня Жуніор Мораес отримав виклик до табору національної збірної. Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. У першому Україна зіграла унічию з Португалією. У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час.



Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора Мораеса у матчах за збірну України. Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія. Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років. Згодом цю ідею вирішили використати й у Федерації футболу Люксембургу. Тож справу передали до Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА. Якщо б там задовольнили скаргу, Україні загрожували б дві технічні поразки за ці матчі.