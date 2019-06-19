Справа Жуніора Мораєса: Україна виграла апеляцію

УЄФА відхилила апеляцію зі сторони Португалії та Люксембургу на участь Жуніора Мораєса у матчах за збірну України.

Як стало відомо Sport Arena, УЄФА не задовольнив апеляції з боку Португалії та Люксембургу. Там теж не побачили порушення зі сторони України щодо участі натуралізованого бразильця за збірну України. Відтак скарги були відхилені.

Скандал щодо натуралізації Жуніора МораесаЖуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня. Однак про це стало відомо лише 18 березня. І вже 19 березня Жуніор Мораес отримав виклик до табору національної збірної. Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. У першому Україна зіграла унічию з Португалією. У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час.



Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора Мораеса у матчах за збірну України. Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія. Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років.



Згодом цю ідею вирішили використати й у Федерації футболу Люксембургу. То ж справу передали до Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА. Якщо б там задовольнили скаргу, Україні загрожували б дві технічні поразки за ці матчі. Однак КДК відхилив ці протести. Згодом в УЄФА були подані апеляції на рішення УЄФА не карати Україну.

Та збірна Люксембургу може на цьому не зупинитися. Президент місцевої федерації готовий йти до Міжнародного спортивного суду у цій справі.

Варто зазначити, що Мораєс не зіграв у другому матчі проти збірної Люксембургу у Львові. Однак причиною стала травма гравця, через що він пропустив два матчі збірної України 7 та 10 червня – проти Сербії та Люксембургу відповідно.