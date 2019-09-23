Справи йдуть то краще, то гірше, – Світоліна розповіла про своє здоров'я

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / GETTY IMAGES

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про стан свого здоров'я перед турніром в Ухані (Китай). Еліна розпочне змагання зі стадії 1/16 фіналу.

За словами Світоліної, її метою в кінці сезону є потрапити на Підсумковий турнір, який вона торік виграла.

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Я роблю все, що в моїх силах, щоб бути готовою зіграти в Пекіні. Моя мета – бути здоровою на корті. Серед інших цілей – виступ на Підсумковому турнірі. Однозначно, це моя мета на кінцівку сезону. Але занадто замислюватися над тим, що потрібно робити, я не буду,
– цитує Еліну БТУ.

На турнірі в Гуанчжоу Світоліна відмовилася догравати матч і покинула змагання через травму.

У мене були деякі проблеми зі здоров'ям. Справи йдуть то краще, то гірше. Якщо говорити про мою травму, то на цей момент немає якогось конкретного рішення. Тобто, я б могла й не грати в Чженчжоу та Гуанчжоу, але вирішила спробувати. Не знала, що проведу на корті понад 5 годин. Це повністю зруйнувало мою форму й організм до наступного турніру,
– сказав Світоліна.

Підсумковий турнір WTA пройде з 27 жовтня до 3 листопада в китайському Шеньчжені. Наразі українка перебуває на 9 місці в "чемпіонській гонці", що не передбачає участь у Підсумковому турнірі.

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Світоліна в 1/16 фіналу в Ухані зіграє проти Гарбінє Мугуруси. Тенісистки 10 разів зустрічалися: 6:4 в особистих зустрічах попереду українка.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна
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