Справжній актор: Усик зняв свою версію відомої сцени із серіалу "Бригада" (відео)

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Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Олександр Усик (16-0, 12 КО) розважається під час тренувального табору перед боєм з Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО).

До виснажливих тренувань в залі наш співвітчизник підходить з гумором. Зокрема, Олександр зняв так зване "продовження" популярного російського серіалу "Бригада", в якому показав свою команду, яка допомагає йому готуватися до майбутнього поєдинку.

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Відповідне відео боксер розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, Олександр Усик розпочав в США підготовку до свого дебютного бою в суперважкій дивізіоні. Суперником Усика стане Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), бій з яким повинен був відбутися ще в травні.

Спорт 24 писав, що поєдинок відбудеться 12 жовтня. Також відомо, що бій Усик – Такам відбудеться в Чикаго на арені Wintrust Arena.

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Теги: Спорт Новини Спорту Олександр Усик Бокс
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