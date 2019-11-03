Справжній боєць: з регбіста зняли труси під час матчу, але він продовжив грати (відео)
Незвичайний епізод трапився в матчі за третє місце на Кубку світу з регбі між Новою Зеландією і Уельсом в Японії.
У якийсь момент одного з новозеландців роздягли прямо по ходу гри.
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Гравець збірної Уельсу хотів відібрати у нього м'яч, вчепився в суперника і ненавмисно стягнув з нього труси.
Сама гра за третє місце закінчилася перемогою Нової Зеландії з рахунком 40:17. А 2 листопада ПАР перемогла Англію у фіналі Кубка світу.
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