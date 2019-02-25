Справжня знахідка: фанати "Селтіку" шаленіють від хет-трику Шведа у матчі з "Ворсклою"

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Мар’ян Швед
Мар’ян Швед / ФК "Карпати"

21-річний хавбек шотландського "Селтіка" та збірної України Мар’ян Швед, який перебуває в оренді у львівських "Карпатах", оформив свій перший хет-трик у кар’єрі.

Три м'ячі у ворота "Ворскли" в першому після зимової перерви турі змусили шотландських уболівальників по-новому поглянути на ноунейма з України.

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Пропонуємо вашій увазі підбірку twitter-дописів від фанатів шотландського "Селтіку":

Буквально з перших кліпів про нього, що мені траплялись, можна побачити дуже технічного молодого гравця, який буде добре підготовлений до європейського футболу. Сподіваюсь, він впорається з нашими жорсткими полями та менш інтелігентною оборонною тактикою,
– коментує користувач Brian.

Що ж... Мар'ян Швед – другий в списку бомбардирів в українській лізі, хоча є вінгером. А тепер згадайте, що в цій лізі грають "Шахтар" та "Динамо"... Великі сподівання.

Виглядає справжньою знахідкою. Техніка – супер.

На мою думку, ми поцупили одного з найкращих гравців у цій лізі за такі малі гроші. Це дуже хороша ліга, а його статистика як вінгера – це клас.

Цікаво, що останнім, хто забивав тричі за "Карпати" в УПЛ, був Лукас Перес, який потім встиг побувати в таких командах, як київське "Динамо", грецький ПАОК, іспанський "Депортіво" та англійські "Арсенал" і "Вест Хем".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Карпати Мар'ян Швед
Джерело: 24 Канал
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