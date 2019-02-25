Справжня знахідка: фанати "Селтіку" шаленіють від хет-трику Шведа у матчі з "Ворсклою"

21-річний хавбек шотландського "Селтіка" та збірної України Мар’ян Швед, який перебуває в оренді у львівських "Карпатах", оформив свій перший хет-трик у кар’єрі.

Три м'ячі у ворота "Ворскли" в першому після зимової перерви турі змусили шотландських уболівальників по-новому поглянути на ноунейма з України.

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Пропонуємо вашій увазі підбірку twitter-дописів від фанатів шотландського "Селтіку":

Буквально з перших кліпів про нього, що мені траплялись, можна побачити дуже технічного молодого гравця, який буде добре підготовлений до європейського футболу. Сподіваюсь, він впорається з нашими жорсткими полями та менш інтелігентною оборонною тактикою,

– коментує користувач Brian.

Right from the earliest clips I seen, you can sense a very technically sound young player who'll be well equipped for European football. Hopefully, he will cope with the tight pitches & less cultured defensive tactics here. — Brian (@DehumanisedDad) 24 февраля 2019 г.

Що ж... Мар'ян Швед – другий в списку бомбардирів в українській лізі, хоча є вінгером. А тепер згадайте, що в цій лізі грають "Шахтар" та "Динамо"... Великі сподівання.

So... Maryan Shved is the second highest goalscorer in the Ukrainian league playing from the wing.



To put that into perspective this is a league that contains the likes of Shakhtar Donetsk and Dinamo Kiev.... HH — Celtic Nation (@CelticNation67) 24 февраля 2019 г.

Виглядає справжньою знахідкою. Техніка – супер.

Looks a real find..superb technique — Celtic (@Con_Shaunnery) 24 февраля 2019 г.

На мою думку, ми поцупили одного з найкращих гравців у цій лізі за такі малі гроші. Це дуже хороша ліга, а його статистика як вінгера – це клас.

Personally think we've stole one of the best players in that league for cheap. It's a very good league and his stats on the wing for an average team are class. — KP (@kieranphilbin67) 24 февраля 2019 г.

Цікаво, що останнім, хто забивав тричі за "Карпати" в УПЛ, був Лукас Перес, який потім встиг побувати в таких командах, як київське "Динамо", грецький ПАОК, іспанський "Депортіво" та англійські "Арсенал" і "Вест Хем".

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