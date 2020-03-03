Спробуємо зберегти лідерів до Олімпіади-2022: Володимир Бринзак про ситуацію у жіночій збірній

Завершився чемпіонат Європи з біатлону у Раубічах (Білорусь), де українці здобули п'ять нагород. Президент Федерації біатлону в Україні Володимир Бринзак коротко розповів про перспективи жіночої збірної на Олімпіаді в Пекіні.

За словами Володимира Бринзака, як у сестер Семеренко, так і в Олени Підгрушної є мотивація та бажання далі продовжувати кар'єру. Тренерським штабом розглядається варіант дати відпочинок у цьому сезоні нашим олімпійським чемпіонкам, щоб підготуватись як психологічного, так і фізично. З початку наступного сезону команда планує вже акцентовано готуватись до наступної Олімпіади-2022.

Читайте також: Календар Кубка світу з біатлону та розклад всіх гонок

Нам ніким повноцінно замінити наших олімпійських чемпіонок, тому головне завдання – спробувати зберегти дівчат до Олімпіади,

– зазначив Бринзак.

Додамо, що тренерський штаб вже оголосив склад на наступний етап Кубка світу у Чехії. Жіночу команду будуть представляти: Олена Підгрушна, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Джима.



Олена Підгрушна

Прокоментував Бринзак і ситуацію про рішення провести етап Кубка світу з Нове-Мєсто у Чехії без глядачів через поширення коронавірусу: "Проблема буде в першу чергу для телебачення. Для спортсменів це не повинно виявитися великою складністю. Від цього ні траса, ні стрільбищі не зміниться – треба виходити і працювати, як зазвичай. А молодим навпаки буде простіше виступати, чи не відчуваючи додаткового тиску трибун".

Зазначимо, сестри Семеренко увійшли в п'ятірку довгожителів-медалістів світового біатлону, у яких між першою і останньою медаллю чемпіонату світу – найдовший інтервал.

Обидві сестри здобули медаль чемпіонату світу 2008 року у жіночій естафеті. На чемпіонаті світу в Антхольці, який завершився минулої неділі, Віта пробігла естафету і взяла бронзову медаль, а Валя в склад не потрапила.

Таким чином, у Віти між нагородами чемпіонатів світу – 12 років. Це третій показник серед жінок, а Валентина знаходиться у цьому рейтингу на п'ятій сходинці (11 років).