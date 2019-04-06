Срна закликав гравців "Динамо" і "Шахтаря" побитися у дербі

Екс-капітан "Шахтаря" Даріо Срна, який нині виступає за "Кальярі", поділився своїми очікуваннями від матчу "гірників" проти "Динамо" в чвертьфіналі Кубка України.

За словами хорвата, поєдинок повинен бути емоційним, інформує ТК "Футбол 1/2"

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Півроку тому мене запитували про матч "Динамо" – "Шахтар". Я відповів, що хочу побачити бійку, червону картку. Без цього дербі буде не таким яскравим.

Я дивився матч в Києві між "Динамо" і "Шахтарем" (0:0). Не вистачало емоцій. Вболівальники очікують побачити не тільки футбол, також вони хочуть побачити, щоб ти провокував суперника, впав, лаявся з арбітром, підняв трибуни... Футбол – це не просто гра", – розповів Даріо Срна.

Хорватський захисник виступав за "Шахтар" з 2003-го по 2018 рік, а минулого літа в якості вільного агента перейшов у "Кальярі". Нещодавно Срна заявляв, що в майбутньому може повернутися на роботу в донецький клуб, якщо буде там потрібен.

Чвертьфінал Кубка України "Шахтар" – "Динамо" відбудеться в неділю, 7 квітня, на стадіоні "Металіст" у Харкові.

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