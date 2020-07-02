Голкіпер американського клубу "Норт Кароліна Карідж" Саманта Мерфі відмовилася схилити коліно під час гімну перед матчем з "Портленд Торнс" у Національній жіночій футбольній лізі (NWSL).

Під час виконання гімну США футболістки і тренерські штаби команд встали на одне коліно з метою підтримати боротьбу з расизмом за допомогою акції Black Lives Matter ("Життя чорних важливі"), пише 24 канал.

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Саманта вирішила цього не робити. Про санкції до Мерфі поки мова не йде. Зазначається, що епізод не захотіли включати в огляд поєдинку, але фотографія швидко розлетілася по мережі.

Знімок викликав позитивну реакцію в інтернеті – користувачі хвалять дівчину за сміливість і називають патріоткою своєї країни: "Справжні герої стоять під час виконання гімну, а не схиляють коліно". "Левиця серед овець". "Ця молода американка робить мене щасливим, дякую їй за сміливість і гордість за свою країну. Бог благословить США, я подякую Богові за Саманту Мерфі".

Інші футболістки плачуть під час гімну США

Днями раніше футболістки "Чикаго" Джулі Ертц і Кейсі Шорт не змогли стримати емоцій під час національного гімну перед матчем з "Вашингтоном".

Більшість гравців обох команд встали на одне коліно на підтримку руху Black Lives Matter, що дуже зворушило Ертц і Шорт, які розплакалися прямо на полі і знаходилися в обнімку до кінця гімну.

A powerful, emotional moment between Red Stars teammates Julie Ertz and Casey Short during National Anthem to open their #NWSLChallengeCup @cbschicago pic.twitter.com/KqjHGossDL — Krista Ruch (@KristaCBS2) June 28, 2020

NWSL – перша професійна спортивна ліга в США, яка поновила змагання після пандемії коронавірусу. У турнірі Challenge Cup беруть участь 23 команди.

Спортсмени підтримали акцію Black Lives Matter

Гасло Black Lives Matter пов'язане зі смертю в американському Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув після грубого затримання з боку поліцейського, який ігнорував слова Флойда про те, що він не може дихати.

Акції Black Lives Matter підтримали багато зіркових спортсменів, а в АПЛ у перших матчах після рестарту цей слоган помістили на футболки гравців замість прізвищ.