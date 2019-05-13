США лише в овертаймі перемогли Фінляндію, Росія здолала Чехію: результати матчів ЧС з хокею

На чемпіонаті світу з хокею 2019 в Братиславі та Кошице були зіграні чергові матчі групового етапу. У першому з них зійшлися збірні США та Фінляндії, у другому матчі зіграли збірні Росії та Чехії.

США – Фінляндія 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

У цьому матчі США вийшли вперед вже на 50-ій секунді зустрічі. Відзначився Шей. На 10:36 Гудро подвоїв перевагу своєї збірної.

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Та ще у першому періоді фіни скоротили відставання. А за 32 секунди до кінця другого періоду рахунок на табло був рівним – 2:2.

Зважаючи, що у третьому періоді нікому забити не вдалося, командам довелося грати овертайм. Там успіх був на стороні США.

Росія – Чехія 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

У паралельному матчі Росія не мала проблем зі збірною Чехії. Росіяни закинули по шайбі в кожному з періодів. При цьому третя шайба влетіла у порожні ворота незадовго до кінця матчу. Це третя поспіль перемога збірної Росії на ЧС з хокею.

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