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США офіційно звинуватили Росію у підкупі чиновників ФІФА для проведення чемпіонату світу

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Чемпіонат світу-2018 в Росії / Getty Images

У понеділок, 6 квітня, американська федеральна прокуратура вперше звинуватила колишніх футбольних функціонерів з декількох країн в отриманні хабарів від Росії і Катару. Ці країни домагалися і отримали право проведення чемпіонатів світу з футболу в 2018-му і 2022 роках.

Найбільший хабар отримав колишній віцепрезидент ФІФА з Тринідаду і Тобаго Джек Уорнер при виборі Росії – 5 мільйонів доларів.

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Крім цього, член виконавчого комітету ФІФА Рафаель Сальгеро отримав від російської сторони 1 мільйон доларів. Гроші були переведені послідовними траншами через офшори на Кіпрі і Британських Віргінських островах.

Завдяки корупційним діям був обраний Катар для проведення ЧС в 2022 році. У незаконних діях замішані експрезидент Бразильської футбольної конфедерації Рікардо Тейшейра і Ніколас Леос, який займав раніше посаду віцепрезидента ФІФА.

Головний фігурант у звіті Мін'юсту Джек Уорнер ще в 2015 році отримав заборону на можливість займатися будь-якою футбольної діяльністю.

  • Чемпіонат світу 2018 року в Росії завершився перемогою збірної Франції. Турнір в Катарі ще належить провести.
  • Нинішні офіційні звинувачення є першими, в яких стверджується, що Росія і Катар отримали право проведення чемпіонатів світу з футболу, підкупивши чиновників ФІФА.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Катар Новини Росії Хабар ФІФА Новини Спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 Спорт Футбол
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