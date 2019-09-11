США сенсаційно програли Франції в 1/4 фіналу Кубка світу з баскетболу, пропустивши ривок у +15

Збірна Франції зуміла обіграти США у чвертьфіналі Кубка світу з баскетболу. Тож саме французи зіграють у півфіналі проти Аргентини.

Загалом команди розпочали матч доволі рівно, не відпускаючи далеко суперника. Тож і перша чверть закінчилася внічию 18:18. Та вже на велику перерву французи пішли за переваги +6 (45:39). Тут варто відзначити, що американці пропустили ривок у +9 очок від суперників.

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Збірна Франції у третій чверті навіть довела перевагу до +10, але збірна США до кінця чверті не лише скоротила відставання, але й вийшла вперед. У четвертій чверті перевага американців навіть зросла до +7. Але втримати її американці не зуміли. Після того як рахунок став 76:71 на користь американців, вони набрали лише три очки. У той час як французи – аж 18.

Франція – США 89:79 (18:18, 27:21, 18:27, 26:13)

Тож тепер французи зіграють у півфіналі Кубка світу проти збірної Аргентини. Матч запланований на 13 вересня. У другому півфіналі зіграє Іспанія та переможець пари Австралія – Чехія.

Гравцем матчу визнали француза Руді Гобера. він набрав 21 очко, зробив 16 підборів, 3 блоки, 2 передачі та 1 перехоплення.