США здобули першу перемогу на чемпіонаті світу з хокею, Росія здолала Австрію: відео

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ЧС-2019 з хокею
ЧС-2019 з хокею / twitter.com

Збірна США та Росії з хокею здобули перемоги в другому турі на чемпіонаті світу з хокею у Словаччині.

Росія – Австрія 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

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Збірна Росії намагається не відставати від Чехії, яка вже встигла здобути дві перемоги. Росіяни впевнено перемогли Австрію, хоча після першого періоду рахунок був тільки 1:0 на їх користь. У двох наступних періодах росіяни ще чотири рази засмутили голкіпера Австрії й здобули переконливу перемогу.

Після двох турів Росія з Чехією ділить перше місце в групі B. Австрія на дні турнірної таблиці.

США – Франція 7:1 (3:0, 2:0, 2:1)

Після сенсаційної поразки від Словаччини збірна США реабілітувалася у матчі проти Франції. Американці виграли кожен з періодів, закинувши французам аж 7 шайб. Все, що вдалося Франції – це одна шайба в останньому періоді.

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Наразі США йдуть на четвертому місці в групі A. Французи – шості, маючи у своєму активі один бал, здобути в грі з Данією.

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Теги: Спорт Новини Спорту Хокей
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