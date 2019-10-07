Стадіон "Чорноморця" виставили на аукціон: там є готель, ресторан та фітнес-зал

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Стадіон "Чорноморця" виставили на аукціон: там є готель, ресторан та фітнес-зал

Стадіон "Чорноморця" в Одесі виставили на аукціон. Це вп'яте його намагаються продати.

Продавцем стадіону виступає Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Адже стадіон "Чорноморець" був на балансі "Імексбанку", який збанкрутував. Стадіон будуть продавати на "голландському аукціоні".

Голландський аукціон Аукціон, в ході якого спочатку оголошується найвища ціна на товар, що продається, а потім ставки знижуються до тієї, на яку погодиться перший покупець, якому і продається товар. Отримав свою назву в силу широкого поширення в Нідерландах.

Стартова ціна на стадіон – 733 мільйони 250 тисяч 380 гривень. Та варто зазначити, що стадіон в Одесі розміщено в парку Шевченка на узбережжі. Сам аукціон відбудеться 10 жовтня.

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Окрім самого футбольного поля (чаша стадіону з футбольним полем, VIP-ложі, допоміжні приміщення), там також є бізнес-центр з рестораном (загальна площа 10757,90 метрів квадратних), фітнес-центр (загальна площа 4300 метрів квадратних), готель (загальна площа 9817 метрів квадратних) та підземний паркінг.

Остання повна реконструкція стадіону відбулася 2011 року. Стадіон "Чорноморець" дозволяє розмістити на трибунах понад 34 тисячі осіб. Значна частина трибун захищена від опадів.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол ФК Чорноморець Новини нерухомості Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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