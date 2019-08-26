Стадіон "дияволів": чим вражає унікальна спортивна споруда у Мехіко

Архітектори з Мексики у співпраці з дизайн-студією з Чикаго працювали над проектом стадіону у Мехіко для місцевої бейсбольної команди Los Diablos Rojos ("Червоні дияволи").

Спортивну споруду увінчує дах трикутної форми, який формують 8 фронтонів.

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Над проектом працювали мексиканські архітектори Франсиско Гонсалес Пулідо (FGP Atelier) та Алонсо де Гарай (Taller ADG).

Гонсалес Пулідо керував дизайном даху спортивного комплексу, використовуючи кутові форми, які нагадують логотип тризуба "дияволів".

Консольні навіси накривають 11,5 тисяч місць, які розташовані з боків стадіону.



Бейсбольний стадіон з дахом незвичної форми відкрили у Мехіко / Фото: Dezeen.com

На переконання дизайнерів, дах у вигляді впізнаваного символу може стати новою візитівкою Мехіко.



Дах стадіону може стати новою візитівкою Мехіко / Фото: Dezeen.com

Домашній стадіон Los Diablos Rojos розташований в межах спортивного комплексу "Магдалена Мікхука", який був збудований для проведення у Мехіко Олімпійських Ігор 1968, а тепер служить громадським місцем для проведення спортивних та культурних подій.

Бейсбольний стадіон з унікальним дахом у Мехіко: дивіться фото

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