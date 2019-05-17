Стадіон до ЧС-2022 за проектом Захи Хадід відкрили у Катарі: фото неймовірної споруди

У Катарі відбулось урочисте відкриття стадіону, який спроектувало бюро всесвітньо відомої архітекторки Захи Хадід.

Стадіон Аль-Вакра в однойменному місті в Катарі, спорудили до Чемпіонату світу з футболу, який має відбутись тут у 2022 році.

Дивіться також: Стадіон на даху торгового центру: як виглядає непересічна споруда – фото, відео

Урочисте відкриття споруди відбулось 16 травня 2019 року. На стадіоні провели фінал Кубка Еміра Катару. Місцева влада повідомила, що на подію розпродали всі 40 тисяч квитків – саме стільки глядачів можуть вмістити трибуни.

Дивіться відео з відкриття стадіону до ЧС-2022 у Катарі:

Над проектом стадіону Заха Хадід ще встигла попрацювати особисто. Вона померла на самому початку спорудження стадіону у 2016-му, роботу закінчували співробітники заснованого нею бюро Zaha Hadid Architects.

Чим дивує споруда?

Стадіон має повністю розсувний дах, тому його можна використовувати цілий рік.

Грандіозна споруда також обладнана технологією охолодження як футбольного поля, так і глядацьких трибун.

Після проведення ЧС-2022 завдяки модульній конструкції кількість місць планують скоротити вдвічі – до 20 тисяч.

На проект цього стадіону Заху Хадід надихнули вітрила традиційних суден дау, які найчастіше можна побачити у прибережних водах навколо країн Аравійського півострова.



Вітрила суден дау, які надихнули Заху Хадід на проект стадіону у Катарі

Стадіон Аль-Вакра у Катарі за проектом Захи Хадід: дивіться відео