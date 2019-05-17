Стадіон до ЧС-2022 за проектом Захи Хадід відкрили у Катарі: фото неймовірної споруди

1422 Читать новость на русском
Стадіон до ЧС-2022 відкрили у Катарі
Стадіон до ЧС-2022 відкрили у Катарі / designboom.com

У Катарі відбулось урочисте відкриття стадіону, який спроектувало бюро всесвітньо відомої архітекторки Захи Хадід.

Стадіон Аль-Вакра в однойменному місті в Катарі, спорудили до Чемпіонату світу з футболу, який має відбутись тут у 2022 році.

Дивіться також: Стадіон на даху торгового центру: як виглядає непересічна споруда – фото, відео

Урочисте відкриття споруди відбулось 16 травня 2019 року. На стадіоні провели фінал Кубка Еміра Катару. Місцева влада повідомила, що на подію розпродали всі 40 тисяч квитків – саме стільки глядачів можуть вмістити трибуни.

Дивіться відео з відкриття стадіону до ЧС-2022 у Катарі: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?

Допис, поширений vineesh vijayan (@iam_vineeshvijayan)

Над проектом стадіону Заха Хадід ще встигла попрацювати особисто. Вона померла на самому початку спорудження стадіону у 2016-му, роботу закінчували співробітники заснованого нею бюро Zaha Hadid Architects.

Чим дивує споруда?

Стадіон має повністю розсувний дах, тому його можна використовувати цілий рік.

Грандіозна споруда також обладнана технологією охолодження як футбольного поля, так і глядацьких трибун.

Після проведення ЧС-2022 завдяки модульній конструкції кількість місць планують скоротити вдвічі – до 20 тисяч.

 

 

На проект цього стадіону Заху Хадід надихнули вітрила традиційних суден дау, які найчастіше можна побачити у прибережних водах навколо країн Аравійського півострова.

корабель вітрило судно дау
Вітрила суден дау, які надихнули Заху Хадід на проект стадіону у Катарі

Стадіон Аль-Вакра у Катарі за проектом Захи Хадід: дивіться відео

Дивіться також:
blog_ava
Які фракції увійдуть у нову коаліцію у Верховній Раді
сьогодні
4351
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Круті будівлі Новини нерухомості Новини нерухомості світу Катар
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Легендарний воротар вирішив завершити кар'єру після серцевого нападу
сьогодні 14:48 Легендарний воротар вирішив завершити кар'єру після серцевого нападу
441
"Бостон" в суху розгромив "Кароліну" і став першим фіналістом НХЛ: відео
сьогодні 12:33 "Бостон" в суху розгромив "Кароліну" і став першим фіналістом НХЛ: відео
121
Український боксер Дерев'янченко не битиметься за титул IBF через помилку
сьогодні 11:02 Український боксер Дерев'янченко не битиметься за титул IBF через помилку
407
Тенісист під час матчу накричав на глядачів і почав кидатися речами: відео
16 травня 18:40 Тенісист під час матчу накричав на глядачів і почав кидатися речами: відео
831
Українські спортсмени показали свої унікальні вишиванки: фото
16 травня 18:17 Українські спортсмени показали свої унікальні вишиванки: фото
744
Новини
Більше новин
Залиште відгук