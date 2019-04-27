Стадіон фіналу Ліги чемпіонів став місцем для зйомки порнофільму

86 Читать новость на русском
Стадіон "Ванда Метрополітано"
Стадіон "Ванда Метрополітано"

Домашня арена мадридського "Атлетіко" "Ванда Метрополітано" була використана для зйомки фільму для дорослих.

Продюсер Ігнасіо Альєнде використав домашній стадіон "Атлетіко" для зйомки порнофільму, повідомляє Mundo Deportivo.

Читайте також: Відомий англійський клуб відмовився догравати сезон: названо несподівану причину

Зокрема сцена в 16 хвилин була знята на парковці стадіону "матрацників". Примітно, що зйомки проводилися вдень в робочий час.

Зйомки виробляв скандальний продюсер Ігнасіо Альєнде, більш відомий як Торбі, Його пов'язували зі зйомками дитячого порно, сутенерством та відмиванням грошей, що навіть зачепило голкіпера "Манчестер Юнайтед" Давіда Де Хеа.

Нагадаємо, "Ванда Метрополітано" прийме фінал Ліги чемпіонів 2018/19. Матч відбудеться 1 червня о 22:00 за київським часом.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Великодній кошик: 5 цікавих ідей для оформлення своїми руками
сьогодні
15219
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Порно Атлетіко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усик влаштував запальне тренування на київському пляжі: відео
сьогодні 15:00 Усик влаштував запальне тренування на київському пляжі: відео
781
Відомий англійський клуб відмовився догравати сезон: названо несподівану причину
сьогодні 10:53 Відомий англійський клуб відмовився догравати сезон: названо несподівану причину
1074
Український футболіст епічно покарав голкіпера за фінти біля власних воріт: відео
26 квітня 20:39 Український футболіст епічно покарав голкіпера за фінти біля власних воріт: відео
5440
На гран-прі Азербайджану сталася аварія через каналізаційний люк: відео
26 квітня 13:27 На гран-прі Азербайджану сталася аварія через каналізаційний люк: відео
2168
Олімпійська чемпіонка моторошно втратила свідомість під час інтерв'ю: відео
26 квітня 10:48 Олімпійська чемпіонка моторошно втратила свідомість під час інтерв'ю: відео
3642
Новини
Більше новин
Залиште відгук