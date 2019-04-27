Стадіон фіналу Ліги чемпіонів став місцем для зйомки порнофільму

Домашня арена мадридського "Атлетіко" "Ванда Метрополітано" була використана для зйомки фільму для дорослих.

Продюсер Ігнасіо Альєнде використав домашній стадіон "Атлетіко" для зйомки порнофільму, повідомляє Mundo Deportivo.

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Зокрема сцена в 16 хвилин була знята на парковці стадіону "матрацників". Примітно, що зйомки проводилися вдень в робочий час.

Зйомки виробляв скандальний продюсер Ігнасіо Альєнде, більш відомий як Торбі, Його пов'язували зі зйомками дитячого порно, сутенерством та відмиванням грошей, що навіть зачепило голкіпера "Манчестер Юнайтед" Давіда Де Хеа.

Нагадаємо, "Ванда Метрополітано" прийме фінал Ліги чемпіонів 2018/19. Матч відбудеться 1 червня о 22:00 за київським часом.

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