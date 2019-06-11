Стадіон відомого українського клубу виставили на аукціон

25 червня 2019 відбудеться "голландський аукціон" з продажу нежитлових будівель центрального стадіону "Чорноморець" в Одесі, на якому грає однойменна команда.

Усі активи перебувають на балансі АТ "ІМЕКСБАНК" і в такому складі запропоновані вперше. Початкова ціна реалізації – 3 666 251,88 тис. грн, повідомляє сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Загальна площа нежитлової нерухомості, розміщеної в історичному центрі Одеси, що продається єдиним лотом – 80 289 м2. Стадіон "Чорноморець" – найбільший на півдні України. Комплекс будівель та споруд є унікальним спортивним об'єктом.

Остання повна реконструкція стадіону відбулася 2011 року. Стадіон "Чорноморець" дозволяє розмістити на трибунах понад 34 000 осіб. Значна частина трибун захищена від опадів.

Кінцевий термін прийняття заявок на участь у торгах – 25 червня 2019 до 16:00.

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Взимку Спорт24 повідомляв, що стадіон одеського клубу буде виставлений на продаж на голландському аукціоні. Водночас генеральний директор "Чорноморця" Анатолій Місюра запевнив, що одеський клуб не має проблем з фінансами, маючи щоденне спілкування з інвесторами.

За підсумками сезону 2018/2019 "моряки" посіли 11-е місце, відтак грали перехідний матч за право залишитися в УПЛ. Одесити програли клубу з Першої ліги – "Колосу Ковалівка".