На трибуні домашньої арени англійського "Лідса" встановили картонний манекен нині покійного терориста Осама бен Ладена.

"Лідс" напередодні матчу з "Фулхемом" розмістив на трибунах стадіону "Елланд Роуд" картонні манекени з обличчями уболівальників. Зображення для манекенів команди надсилали фанати, повідомляє Leeds Live.

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Осама бен Ладен на стадіоні "Лідса"

Співробітники клубу не розпізнали відомого терориста і помістили манекен з його обличчям у перший ряд.

Клуб моментально відреагував і прибрав фото бен Ладена з трибуни. В "Лідсі" також зазначили, що будуть більш ретельно підходити до процесу, щоб образливі зображення не потрапляли до стадіону.





Обличчя бен Ладена на стадіону "Лідсу" / Фото: leeds-live.co.uk

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