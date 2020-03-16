Стадіони без уболівальників – стадіони без душі: що тренери УПЛ думають про матчі без глядачів

Матчі 23-го туру УПЛ відбулися без глядачів через оголошений карантин в Україні. Не всім тренерам сподобалося грати за порожніх трибун.

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря"

– Чи можна звикнути до того, що матчі проходять без уболівальників?

– Ні, в жодному разі. Ми ніколи не зможемо до такого адаптуватися або звикнути. Душа стадіону – це завжди вболівальники. Стадіони без уболівальників – стадіони без душі. Уже неодноразово говорив: ми ніби перебуваємо в театрі, де актори грають для порожнього залу. Краще прикрити тимчасово театр, ніж переживати таку ситуацію. Ніколи до цього не звикну, тому що футбол – гра емоцій. Я не відчув емоцій ні в четвер, навіть перемігши, ні сьогодні. Уболівальники є дуже важливими.

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– На вашу думку, що слід робити в цій ситуації?

– Висловлю лише особисту думку, адже рішення ухвалювати не мені, а керівництву УПЛ. Я вважаю, що зараз на стадіонах атмосфера великого хвилювання. Усі це чудово розуміють. Футбол – не якийсь окремий від усього іншого світ. Коли є будь-яка небезпека йти до музею, театру або кінотеатру, отже, й приходити на футбол теж певною мірою небезпечно. Більшість чемпіонатів Європи взяли паузу. Гадаю, збори УЄФА найближчого вівторка дадуть правильну пораду на деякий час зупинити всі турніри. Наприклад, у моїй країні, у Португалії, 10 днів тому було два-три випадки. Зараз передбачають дві-три тисячі випадків зараження. Тобто вірус поширюється дуже швидко, й ставитися до цього потрібно надзвичайно серйозно. Усі бачать, як це відбувається в Іспанії, Італії, як почалося в Китаї… Якщо ми менше цього чекатимемо і нічого не робитимемо, це може бути небезпечно. Дякувати Богові, зараз перебуваємо в досить привілейованому місці. В Україні офіційно зараз лише три випадки зараження коронавірусом. Ми повинні вживати всіх заходів для того, аби не стало запізно.

Віктор Скрипник, головний тренер "Зорі"

– Ми перший раз грали без уболівальників. Це накладає негативний відбиток. Коли ти граєш вдома і бачиш, що трибуни живуть і підтримують твою команду, від цього завжди легше.

Але зараз, ті події, які відбуваються в усьому світі, накладають відбиток. Якщо зараз буде пауза і ми розуміємо, що чемпіонат не закінчується, то готуємося далі. Почекаємо вівторка.

Ті підказки, які тренер іноді викрикує, сьогодні доходили до гравців, оскільки чутно було все. Резюмуючи, скажу, що ми готові до всього. До паузи або припинення чемпіонату.

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– Яке у вас бачення подальшої ситуації?

– Я думаю, що потрібно зробити паузу. Давайте заспокоїмося, а потім всі разом з уболівальниками награємося в футбол. Будемо радіти футболу, а не переживати за те, що зараз відбувається у світі. Краще зробити паузу і дочекатися того моменту, коли всі разом будемо радіти спорту. Вся боротьба ще попереду. Ми з розумінням поставимося до будь-якого майбутнього рішення і чекаємо вівторка.

Володимир Шаран, головний тренер "Олександрії"

– Я вдячний нашим вболівальникам, які нас підтримували. Ми їх чули. Це здорово в тому плані, що думали, що буде тиша.

Руслан Костишин, головний тренер "Колоса"

– Йде чемпіонат, команди готові, вони готувалися до цього чемпіонату. Немає сенсу грати без глядачів. Для кого цей футбол? Це можна знову поїхати в Туреччину на збори та провести там чемпіонат. Чемпіонат повинен проводитися з глядачами. Якщо неможна – треба його зупиняти і чекати коли дозволять. Ця траурна атмосфера нікому не потрібна.

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Я розумію, що глядачі не ходять на футбол в деяких містах. Але приходять родичі, є ті, які вболівають, переживають. Навіть якщо граєш для 100-200 вболівальників. А тут така атмосфера тиші, пригніченості. Немає цього азарту… Я думаю, що це всім не подобається.

Дмитро Михайленко, головний тренер "Дніпро-1"

– Як грати без глядачів?

– Думаю, нікому це не подобається. Але добре, що ми хоча б граємо, тому що у багатьох країнах вже не грають взагалі.

Олександр Бабич, головний тренер "Маріуполя"

– Грали без глядачів. Чи не нагадувало це товариський матч?

– Так, це ніби матч з підвищеною відповідальністю. Ми граємо для глядачів, і, звичайно, хотілося, щоб вони були присутні. Але у світі склалася така ситуація. Краще, напевно, грати без глядачів та дограти чемпіонат, ніж думати, куди щось переносити. Зараз в нас немає подальшої інформації. Коли вона буде, клуб вирішуватиме, що робитиме далі.

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Роман Санжар, головний тренер "Карпат"

– Відсутність вболівальників безумовно впливає на гру. У нас завжди гарна атмосфера в домашніх матчах. Якби трибуни не були порожні, то градус дербі був би ще вищим.



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