Стаховський – про Стерненка: Замість суду над нападниками маємо суд над потерпілим
Перша ракетка України Сергій Стаховський висловив своє невдоволення судовим процесом над громадським активістом Сергієм Стерненком.
Стаховський засудив суд над Стерненком. Про це він написав у Facebook.
Читайте також Запобіжний захід Стерненку: активісту можуть змінити місце домашнього арешту
Людина на яку скоїли ДВА напади (побиття +лікарня, стріляли з травмату у спину) під час третього нападу чинила опір, й смертельно поранила одного з нападників... замість суду над нападниками маємо суд над постраждалим... Під час засідання поліція, вибачаюсь то вже в минулості, МІЛІЦІЯ ТА НЕДОЛЮСТРОВАНА БЕРКУТНЯ б’є депутатів та мітингувальників ногами по голові
СТЕРНЕНКА хочуть взяти на поруки декілька депутатів( серед них Кіборг Роман Костенко) але судді пофіг. Бо він себе вважає всемогутнім... Що я можу сказати.. #МиВсіСтеренко. Це я не торкаюсь справ Майдану, Шеремета, Каті Гандзюк,
– зазначив Стаховський.
Справа Стерненка: коротко
- Сергія Стерненка намагалися тричі вбити ще в 2018 році.
- Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Під час бійки він, захищаючись, поранив одного з нападників ножем, поранення стало смертельним.
- Проросійські політики закликали оголосити активісту підозру, але ніхто не зважав.
- Про підозру знову зайшла мова після призначення нової генпрокурорки Ірини Венедіктової.
- Підозру про умисне вбивство та носіння зброї Стерненку повідомили 11 червня. До цього часу мовилося про "самозахист".
- СБУ вважає, що активіст справді використав своє право на оборону, але потім догнав нападника і завдам йому смертельного удару.
- 15 червня суд обрав йому цілодобовий домашній арешт на 60 діб.
- На захист Стерненка виступає чимало активістів, під час засідання відбулися сутички з правоохоронцями.
- Сам активіст закликає підтримувати не конкретно його, а загалом право на захист свого життя та здоров'я.