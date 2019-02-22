Стаховський не зумів пробитися в півфінал турніру в Марселі

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Сергій Стаховський
Сергій Стаховський / Фото з відкритих джерел

Перша ракетка України Сергій Стаховський поступився 12 номеру світового рейтингу Стефаносу Ціціпасу в чвертьфіналі турніру серії АТР-250 в Марселі – 4:6, 3:6.

Стефанос Ціціпас – Сергій Стаховський 2:0 (6:4, 6:3)

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Зустріч тривала 1 годину і 10 хвилин. За цей час Стаховський зробив 4 ейси і 1 подвійну помилку. Грек також чотири рази подав на виліт, але зробив дві подвійні помилки.

У півфіналі суперником Ціціпаса стане переможець пари Давід Гоффен – Жиль Сімон.

Що стосується Стаховського, то він вперше з 2015 року зіграв у чвертьфіналі турніру АТР і з наступного тижня займе 126 місце в одиночному рейтингу.

Також Спорт 24 повідомляв, що Еліна Світоліна не змогла вийти у фінал турніру WTA Premier 5 в Дубаї. Українка в півфінальній зустрічі програла швейцарці Белінді Бенчіч.

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Теги: Спорт Теніс Сергій Стаховський
Джерело: 24 Канал
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