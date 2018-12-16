Стаховський несподівано поступився у кваліфікації турніру ATP в Болгарії

136 ракетка світу українець Сергій Стаховський не зумів подолати фінальний бар'єр на шляху до основної сітки турніру АТР в Софії, Болгарія.

Українець у фіналі кваліфікації в двох сетах програв представнику Німеччини Даніелю Брандсу – 4:6, 6:7.

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Зустріч тривала 1 годину і 31 хвилину. На початку першого сету Сергій двічі поступився на своїй подачі, зумівши у відповідь зробити тільки один брейк. У другій партії суперники обмінялися двома брейками, все вирішувалося на тай-брейку. Українець не зміг реалізувати два сет-бола, а його супротивник з третього матч-бола завершив гру.

Раніше Стаховський і Брандс зустрічалися на корті чотири рази і у всіх поєдинках сильнішими був українець.

Сергій Стаховський – Даніель Брандс 0:2 (4:6, 6:7)

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