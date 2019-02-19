Стаховський обіграв француза, якому поступився за день до цього у фіналі кваліфікації

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Сергій Стаховський
Сергій Стаховський

Український тенісист Сергій Стаховський у першому колі турнірі ATP у французькому Марселі обіграв господаря змагань Константа Лестьєнна. Саме йому українець програв за день до цього.

У фіналі кваліфікації турніру Стаховський грав саме з Лестьєнном. І поступився йому за підсумками трьох сетів. Та після цього українець отримав статус "лакі-лузера" та потрапив у основну сітку турніру. Де вже у першому колі йому випало грати ж тим же Лестьєнном. Цього разу Стаховський взяв верх над суперником.

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Хоча сам матч для українця почався не надто вдало. Він на старті програв свою подачу, а згодом і ще одну. Тож Лестьєнн повів у рахунку 4:1. Однак Стаховський зумів переломити хід поєдинку, до кінця сету реалізувавши три брейк-пойнти. Тож все вирішувалося на тай-брейку, де перемогу здобув українець.

Та у другому сеті, який тривав лише 25 хвилин, Лестьєнн виграв п’ять геймів поспіль. І без проблем довів сет до своєї перемоги. Тож все вирішувалося у третьому сеті. Тут ключовим став шостий гейм на подачі француза. Стаховському з четвертої спроби вдалося реалізувати брейк. Після цього у восьмому геймі він двічі не зумів довести гру до перемоги. Та вже на наступній власній подачі реалізував матч-пойнт.

Сергій Стаховський – Констант Лестьєнн 2:1 (7-6(3), 1-6, 6-3)

Відтак Стаховський виходить у друге коло турніру у Марселі. Там його суперником буде переможець пари Їржі Весели – Гаель Монфіс. Останній, нагадаємо, зустрічається з українською тенісисткою Еліною Світоліною.

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Теги: Спорт Теніс Сергій Стаховський
Джерело: 24 Канал
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