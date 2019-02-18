Стаховський у фіналі кваліфікації в Марселі поступився французу Лестьєнну

Український тенісист Сергій Стаховський у фіналі кваліфікації турніру ATP в Марселі поступився представнику Франції Констану Лестьєнну.

Сергій Стаховський – Констан Лестьєнн 1:2 (5:7, 6:1, 5:7)

Читайте також: Цуренко досягла історичного рекорду у рейтингу WTA, Світоліна знову шоста

У першому сеті Констан Лестьєнн зробив брейк уже в третьому геймі. Однак Стаховському вдалося зрівняти рахунок й навіть вийти вперед. Та господар змагань в одинадцятому геймі зробив ще один брейк і згодом подав на сет – 7:5.

У другому сеті представник України зібрався й розгромив свого опонента. Стаховський двічі оформив брейк і за 24 хвилини виграв сет з рахунком 6:1.

У вирішальній партії тенісисти влаштували справжню боротьбу й жоден не хотів поступатися. Лишень у 12-у геймі француз зумів взяти подачу Сергія і виграти матч.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram