Стаховський у фіналі кваліфікації в Марселі поступився французу Лестьєнну

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Сергій Стаховський
Сергій Стаховський / GETTY IMAGES

Український тенісист Сергій Стаховський у фіналі кваліфікації турніру ATP в Марселі поступився представнику Франції Констану Лестьєнну.

Сергій Стаховський – Констан Лестьєнн 1:2 (5:7, 6:1, 5:7) 

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У першому сеті Констан Лестьєнн зробив брейк уже в третьому геймі. Однак Стаховському вдалося зрівняти рахунок й навіть вийти вперед. Та господар змагань в одинадцятому геймі зробив ще один брейк і згодом подав на сет – 7:5.

У другому сеті представник України зібрався й розгромив свого опонента. Стаховський двічі оформив брейк і за 24 хвилини виграв сет з рахунком 6:1.

У вирішальній партії тенісисти влаштували справжню боротьбу й жоден не хотів поступатися. Лишень у 12-у геймі француз зумів взяти подачу Сергія і виграти матч.

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Теги: Спорт Теніс Сергій Стаховський
Джерело: 24 Канал
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