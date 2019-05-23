Стаховський у запеклій боротьбі не зміг потрапити на Roland Garros-2019

25 Читать новость на русском
Сергій Стаховський
Сергій Стаховський / btu.org.ua

Найкращий український тенісист Сергій Стаховський не зміг пробитися в основну сітку Roland Garros.

У фіналі кваліфікації він програв росіянину Олексію Ватутіну – 4:6, 6:1, 3:6.

Читайте також: Ястремська яскраво пробилася у півфінал тенісного турніру WTA у Франції

Матч тривав 1 годину і 55 хвилин. За цей час Стаховський виконав 9 подач навиліт, допустив 4 подвійні помилки і виграв 3 гейми на прийомі. Його суперник не зробив жодного ейсу, 2 рази помилився при введенні м'яча в гру, а також реалізував 3 брейк-поінта.

Сергій пройшов перший раунд кваліфікації на відмові австралійця Джеймса Дакворта, а в другому виявився сильнішим Володимира Ігнатіка з Білорусі.

На Roland Garros-2018 українець також програв у фіналі кваліфікації, проте потрапив в основну сітку як "лакі-лузер", де дійшов до другого кола. У цьому році Стаховський також має шанс отримати "лакі-лузера", завдяки тому, що в основі відмовився виступати Томаш Бердих.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді
сьогодні
11769
Теги: Новини Спорту Спорт Сергій Стаховський Теніс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Атлетіко" офіційно покидає чергова легенда клубу
сьогодні 16:48 "Атлетіко" офіційно покидає чергова легенда клубу
408
Ретро дня – сльози Каньїсареса та неймовірний Кан: драматичний фінал Ліги чемпіонів 2001 (відео)
сьогодні 13:22 Ретро дня – сльози Каньїсареса та неймовірний Кан: драматичний фінал Ліги чемпіонів 2001 (відео)
324
Чарівна Світоліна попозувала на фоні Ейфелевої вежі: фото
22 травня 21:57 Чарівна Світоліна попозувала на фоні Ейфелевої вежі: фото
2497
"Боруссія" Д оформила ще один гучний трансфер гравця збірної Німеччини: фото
22 травня 19:20 "Боруссія" Д оформила ще один гучний трансфер гравця збірної Німеччини: фото
439
"Львів" у більшості не зумів дотиснути "Зорю": відео
22 травня 18:52 "Львів" у більшості не зумів дотиснути "Зорю": відео
491
Новини
Більше новин
Залиште відгук