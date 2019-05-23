Стаховський у запеклій боротьбі не зміг потрапити на Roland Garros-2019

Найкращий український тенісист Сергій Стаховський не зміг пробитися в основну сітку Roland Garros.

У фіналі кваліфікації він програв росіянину Олексію Ватутіну – 4:6, 6:1, 3:6.

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Матч тривав 1 годину і 55 хвилин. За цей час Стаховський виконав 9 подач навиліт, допустив 4 подвійні помилки і виграв 3 гейми на прийомі. Його суперник не зробив жодного ейсу, 2 рази помилився при введенні м'яча в гру, а також реалізував 3 брейк-поінта.

Сергій пройшов перший раунд кваліфікації на відмові австралійця Джеймса Дакворта, а в другому виявився сильнішим Володимира Ігнатіка з Білорусі.

На Roland Garros-2018 українець також програв у фіналі кваліфікації, проте потрапив в основну сітку як "лакі-лузер", де дійшов до другого кола. У цьому році Стаховський також має шанс отримати "лакі-лузера", завдяки тому, що в основі відмовився виступати Томаш Бердих.

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