Стаховський вилетів у першому колі Ролан Гаррос, поєдинок тривав дві години

Український тенісист Сергій Стаховський не зумів подолати перше коло Відкритого чемпіонату Франції. Він поступився господарю турніру Жилю Сімону.

Стаховський у головну сітку турніру потрапив як "лакі лузер" (lucky looser), адже у фіналі кваліфікації програв росіянину Олексію Ватутіну. Але у першому колі попав на 33-ю ракетку світу Жиля Сімона. Суперники вже зустрічалися на корті п'ять разів (4 матчі на харді, один на ґрунті) і у всіх перемогу святкував француз. Не став винятком і Ролан Гаррос.

До слова: Ястремська у запеклому матчі програла на Ролан Гаррос

Тенісисти провели на корті понад дві години. У першому сеті після того, як Стаховський вийшов вперед 3:2, Сімон виграв п'ять наступних геймів – чотири у першому сеті та ще один – у другому.

Загалом за гру француз виграв 4 з 12 брейк-пойнтів. Стаховський лише один раз мав можливість реалізувати брейк-пойнт, але не зумів це зробити. Саме ця різниця і принесла перемогу Сімону.

Сергій Стаховський – Жиль Сімон 0:3 (3:6, 3:6, 4:6)

Тож Україна залишилася без представників у чоловічій сітці Ролан Гаррос. Натомість точно одна українка буде у третьому колі турніру.