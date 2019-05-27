Стаховський вилетів у першому колі Ролан Гаррос, поєдинок тривав дві години

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Сергій Стаховський
Сергій Стаховський / btu.org.ua

Український тенісист Сергій Стаховський не зумів подолати перше коло Відкритого чемпіонату Франції. Він поступився господарю турніру Жилю Сімону.

Стаховський у головну сітку турніру потрапив як "лакі лузер" (lucky looser), адже у фіналі кваліфікації програв росіянину Олексію Ватутіну. Але у першому колі попав на 33-ю ракетку світу Жиля Сімона. Суперники вже зустрічалися на корті п'ять разів (4 матчі на харді, один на ґрунті) і у всіх перемогу святкував француз. Не став винятком і Ролан Гаррос.

До слова: Ястремська у запеклому матчі програла на Ролан Гаррос

Тенісисти провели на корті понад дві години. У першому сеті після того, як Стаховський вийшов вперед 3:2, Сімон виграв п'ять наступних геймів – чотири у першому сеті та ще один – у другому.

Загалом за гру француз виграв 4 з 12 брейк-пойнтів. Стаховський лише один раз мав можливість реалізувати брейк-пойнт, але не зумів це зробити. Саме ця різниця і принесла перемогу Сімону.

Сергій Стаховський – Жиль Сімон 0:3 (3:6, 3:6, 4:6)

Тож Україна залишилася без представників у чоловічій сітці Ролан Гаррос. Натомість точно одна українка буде у третьому колі турніру.

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Теги: Спорт Теніс Сергій Стаховський Ролан Гаррос
Джерело: 24 канал
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