Стаховський вийшов у фінал турніру в Сеулі у парному розряді
Український тенісист Сергій Стаховський зіграє у фіналу парного турніру у Сеулі Vitro Seoul Open Challenger
У півфіналі турніру Сергій Стаховський разом з бельгійцем Рубеном Бемельмансом обіграли індійсько-канадську пару Рамкумар Раманатхан – Брайден Шнур 6:1, 6:3.
Стаховський і Бемельманс виконали чотири брейка, не віддавши суперникам жодного гейму на своїй подачі. А сам матч тривав менше ніж годину.
До слова: Еліна Світоліна повернулася на корт після паузи, пов'язаної зі здоров'ям
Фінал парного розряду на турнірі в Сеулі відбудеться у суботу, 4 травня (ніч на 5 травня в Україні).
Варто нагадати, що перед цим Стаховський вилетів у третьому колі одиночного розряду турніру, програвши сербу Ніколі Мілоєвічу.
Джерело: 24 канал
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