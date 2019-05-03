Стаховський вийшов у фінал турніру в Сеулі у парному розряді

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Сергій Стаховський
Сергій Стаховський

Український тенісист Сергій Стаховський зіграє у фіналу парного турніру у Сеулі Vitro Seoul Open Challenger

У півфіналі турніру Сергій Стаховський разом з бельгійцем Рубеном Бемельмансом обіграли індійсько-канадську пару Рамкумар Раманатхан – Брайден Шнур 6:1, 6:3. 

Стаховський і Бемельманс виконали чотири брейка, не віддавши суперникам жодного гейму на своїй подачі. А сам матч тривав менше ніж годину.

До слова: Еліна Світоліна повернулася на корт після паузи, пов'язаної зі здоров'ям

Фінал парного розряду на турнірі в Сеулі відбудеться у суботу, 4 травня (ніч на 5 травня в Україні).

Варто нагадати, що перед цим Стаховський вилетів у третьому колі одиночного розряду турніру, програвши сербу Ніколі Мілоєвічу.

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Теги: Спорт Теніс Сергій Стаховський
Джерело: 24 канал
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