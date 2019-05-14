Стаховський впевнено вийшов в 1/8 фіналу на турнірі в Південній Кореї

Український тенісист Сергій Стаховський пробився в 1/8 фіналу турніру серії ATP Challenger Tour в південнокорейському Кванджу.

У стартовому матчі українець за дві партії обіграв представника Тайваню Цун-Хуа Яна з рахунком 6:4, 7:6. Тенісисти провели на корті 1 годину і 35 хвилин.

Читайте також: Українка Костюк здолала росіянку Грачову у фіналі кваліфікації престижного турніру в Іспанії

У першому сеті Стаховський, посіяний під другим номером, зробив один брейк і переміг 6:4. Доля другої партії вирішувалася на тай-брейку, який залишився за українцем – 7:3.

У наступному колі Стаховський зіграє протипредставника Тайваню Тун-Лін Ву, який переміг Утіду Каїті з рахунком 6:1, 6:4.

Турнір ATP – Gwangju Open Challenger із призовим фондом 54 тисячі доларів триватиме в Кванджу до 19 травня.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram