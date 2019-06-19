Стаховський взяв відео-повтор замість суперника і подарував йому очко: відео

Перша ракетка України Сергій Стаховський не зумів подолати бар'єр 1/8 фіналу на турнірі АТР 500 в Галле, програвши П'єру-Югу Ерберу з Франції.

Матч між українцем та французом тривав 2 години і завершився з рахунком 6:2, 6:7 (2), 4:6.

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У першому сеті Стаховський виконав два брейки, а Ербер не заробив жодного брейкпоінта. У другій партії українець відіграв два прихованих сетбола при рахунку 3:4. Сет в результаті дійшов до тай-брейка, на якому француз оформив два міні-брейка і пішов у відрив 5:0. Стаховський взяв два очки, а Ербер перевів гру у вирішальну партію.

У третьому сеті Стаховський відіграв по брейкпоінту на початку партії, але в підсумку програв третій гейм на своїй подачі. Далі гравці без боротьби захистили свої гейми до кінця зустрічі.

Цікаво, що за рахунку 1:5 в першій партії матчу другого кола на турнірі в Галле суддя зафіксував "аут" на подачі француза.

Ербер був не згоден з рішенням арбітра, проте на той час він уже витратив всі три спроби взяти "челендж" в цьому сеті. Стаховський відгукнувся на прохання суперника і взяв відео-повтор замість нього. Як виявилося, м'яч мінімально зачепив лінію, а значить очко і гейм пішли в актив Ерберу.

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