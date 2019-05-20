Стаховський з перемоги розпочав виступ на Roland Garros-2019

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Сергій Стаховський
Сергій Стаховський / sport.ua

Український тенісист Сергій Стаховський, який посідає 111-е місце в рейтингу ATP, з перемоги розпочав виступ на Відкритому чемпіонаті Франції Roland Garros.

Стаховський не потрапив до основної сітки Roland Garros, відтак вимушений проходити сито кваліфікації.

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У першому матчі український тенісист пройшов австралійця Джеймса Дакворта, який 151-й у рейтингу ATP.

Українець пройшов у півфінал, оскільки австралієць не зміг продовжити гру. У першому сеті Стаховський двічі зробив брейк і перемагав 4:2, після чого Дакворт взяв медичний тайм-аут і не зміг продовжити гру.

У наступному раунді кваліфікації Стаховський зіграє проти переможця пари Володимир Ігнатик – Маттео Донаті. Обидва тенісисти за межами топ-200 рейтингу ATP.

 

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Теги: Спорт Теніс Новини Спорту Сергій Стаховський
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