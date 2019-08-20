Стаховський завчасно припинив участь на US Open
Українець Сергій Стаховський на старті кваліфікації Відкритого чемпіонату США (US Open) поступився іспанцю Нікола Кюну. Сергій другий рік поспіль не зміг подолати кваліфікацію.
Сергій Стаховський – Нікола Кюн 0:2 (4:6; 4:6)
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У першому сеті 19-річний іспанець реалізував один брейк, чого виявилося достатньо, щоб виграти партію. Стаховський мав один брейк-пойнт, але не зумів реалізувати його.
У другому сеті справи українського тенісиста були не кращими. Сергій програвав 4:1 і зумів зробити тільки один брейк. Кюн більше свою подачу не віддавав і довів матч до перемоги.
Минулого року Стаховський також припинив свої виступи в Нью-Йорку на стадії 1/4 фіналу кваліфікації. Найкращим виступом Сергія на US Open є 3-й раунд у 2010 році.