Стаховський завчасно припинив участь на US Open

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Сергій Стаховський
Сергій Стаховський / Фото з відкритих джерел

Українець Сергій Стаховський на старті кваліфікації Відкритого чемпіонату США (US Open) поступився іспанцю Нікола Кюну. Сергій другий рік поспіль не зміг подолати кваліфікацію.

Сергій Стаховський – Нікола Кюн 0:2 (4:6; 4:6)

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У першому сеті 19-річний іспанець реалізував один брейк, чого виявилося достатньо, щоб виграти партію. Стаховський мав один брейк-пойнт, але не зумів реалізувати його.

У другому сеті справи українського тенісиста були не кращими. Сергій програвав 4:1 і зумів зробити тільки один брейк. Кюн більше свою подачу не віддавав і довів матч до перемоги.

Минулого року Стаховський також припинив свої виступи в Нью-Йорку на стадії 1/4 фіналу кваліфікації. Найкращим виступом Сергія на US Open є 3-й раунд у 2010 році.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Сергій Стаховський US Open
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