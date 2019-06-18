Стаховський здобув вольову перемогу на трав'яних змаганнях у Німеччині
Український тенісист Сергій Стаховський здобув вольову перемогу на трав'яних змаганнях у Німеччині. В 1/16 фіналу турніру в Галле Сергій у трьох сетах обіграв господаря змагань Рудольфа Моллекера.
Сергій Стаховський – Рудольф Моллекер 2:1 (3:6, 7:6, 6:2)
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У першому сеті представнику Німеччини вистачило одного брейку, щоб виграти партію. Стаховський не зміг захистити свою подачу в другому геймі, внаслідок чого й програв сет.
У другій партії тенісисти впевнено грали на своїх подачах. У 12-у геймі Стаховський не використав 5 сет-пойнтів і справа дійшла до тай-брейку. У тенісній лотереї більше пощастило Сергію, який записав партію у свій актив.
Як виявилося згодом, перемога на тай-брейку стала переломним моментом гри. У вирішальному третьому сеті Стаховський не залишив шансів своєму супернику. Українець двічі зробив брейк і виграв партію 6:2.
Всього матч тривав дві години й двадцять одну хвилину. В 1/8 фіналу Сергій зіграє проти П'єра-Юга Ерберга, який обіграв Гаеля Монфіса.
Стаховський наразі єдиний з українців, хто вдало розпочав трав'яний сезон. В 1/16 фіналу в англійському Бірмінгемі програли Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.
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