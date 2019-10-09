Стала відома дата проведення дербі між "Шахтарем" і "Динамо" в УПЛ

Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 13-го і 14-го турів чемпіонату України 2019/20.

Стало відомо, що два гранда українського футболу, "Шахтар" і "Динамо", зустрінуться в матчі 14-го туру УПЛ 10 листопада в Харкові.

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13-й тур

2 листопада (субота)

14:00. Ворскла – Десна

14:00. Карпати – Шахтар

3 листопада (неділя)

14:00. Олександрія – Маріуполь

14:00. Дніпро-1 – Зоря

17:00. Динамо – Львів

19:30. Колос – Олімпік

14-й тур

9 листопада (субота)

14:00. Маріуполь – Карпати

14:00. Десна – Дніпро-1

17:00. Львів – Ворскла

10 листопада (неділя)

14:00. Зоря – Колос

17:00. Шахтар – Динамо

19:30. Олімпік – Олександрія

Також нагадаємо, що у середу, 30 жовтня, "Динамо" та "Шахтар" 16-й раз в історії Кубка України зустрінуться в очному поєдинку. Десять протистоянь виграв "Шахтар", а "Динамо" – тільки п'ять. Вся статистика матчів – у нашому матеріалі.