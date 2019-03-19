Стала відома дата проведення півфіналів Кубка України з футболу

23 Читать новость на русском
Кубок України з футболу
Кубок України з футболу / Фото з відкритих джерел

Виконком Федерації футболу України визначився з датою проведення матчів 1/2 фіналу Кубка України.

Про це пише офіційний сайт Федерації футболу України.

Читайте також: Матчі чемпіонату та Кубка України перенесли через вибори: нові дати

Згідно рішення Виконкому ФФУ, матчі 1/2 фіналу Кубку України сезону-2018/2019 відбудуться 17 квітня 2019 року. Жеребкування цієї стадії турніру пройде в Києві в Будинку футболу 8 квітня о 13:00.

Місця проведення та час початку матчів повинні бути визначені до 22 березня.

Зазначається, що зміни були внесені через проведенням виборів Президента України та за клопотанням головного тренера національної збірної Андрія Шевченка.

До слова, в розіграші Кубка України досі беруть участь "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Ворскла", "Карпати", "Львів", "Інгулець" та СК "Дніпро-1".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
сьогодні
3096
Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
У Канаді хокеїст брутальним ударом відправив суддю в нокдаун: карколомне відео
сьогодні 10:57 У Канаді хокеїст брутальним ударом відправив суддю в нокдаун: карколомне відео
1770
Шевченко про натуралізацію Мораеса, гру з Португалією та виклик Ракіцького
18 березня 21:06 Шевченко про натуралізацію Мораеса, гру з Португалією та виклик Ракіцького
1626
Два мільярди гривень за три бої Кличка: DAZN покращила пропозицію українцю
18 березня 19:48 Два мільярди гривень за три бої Кличка: DAZN покращила пропозицію українцю
1028
Календар матчів другої частини УПЛ: коли зіграють "Динамо" та "Шахтар"
18 березня 19:19 Календар матчів другої частини УПЛ: коли зіграють "Динамо" та "Шахтар"
1159
Продаж гравця "Шахтаря" не дав гривні обвалися "за 40", – Максим Нефьодов
18 березня 18:09 Продаж гравця "Шахтаря" не дав гривні обвалися "за 40", – Максим Нефьодов
3248
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук