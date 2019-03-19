Стала відома дата проведення півфіналів Кубка України з футболу

Виконком Федерації футболу України визначився з датою проведення матчів 1/2 фіналу Кубка України.

Про це пише офіційний сайт Федерації футболу України.

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Згідно рішення Виконкому ФФУ, матчі 1/2 фіналу Кубку України сезону-2018/2019 відбудуться 17 квітня 2019 року. Жеребкування цієї стадії турніру пройде в Києві в Будинку футболу 8 квітня о 13:00.

Місця проведення та час початку матчів повинні бути визначені до 22 березня.

Зазначається, що зміни були внесені через проведенням виборів Президента України та за клопотанням головного тренера національної збірної Андрія Шевченка.

До слова, в розіграші Кубка України досі беруть участь "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Ворскла", "Карпати", "Львів", "Інгулець" та СК "Дніпро-1".

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