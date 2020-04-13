24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Стала відома дата відновлення чемпіонату України з футболу

- Читать новость на русском
Дата відновлення УПЛ / Getty Images

Поки світ бореться з пандемією коронавірусу, спортивні функціонери думають про повернення на арени. В Українській асоціації футболу прораховують варіанти і сподіваються продовжити сезон 2019/2020 на початку літа.

Ведучий Youtube-шоу "ТаТоТаке" Сергій Болотніков заявив, що футбольні чиновники налаштовані завершити нинішній сезон УПЛ.

Читайте також "Динамо" першим серед клубів УПЛ виходить з карантину

В УПЛ хочуть принципово закінчити чемпіонат, щоб уникнути можливої війни за друге місце між "Зорею" і "Динамо".

Попередній план – відновити сезон у першій половині червня. Але навіть якщо доведеться повертатися до футболу в липні, в УАФ порахували, що вони встигають. Шість тижнів потрібно для того, щоб закінчити чемпіонат і Кубок. Тому, в принципі, можемо і в липні починати,
– зазначив Болотніков.

На вимушену перерву "Динамо" і "Зоря" пішли, маючи однакову кількість очок – по 46. Щоправда, луганці розташувалися вище в турнірній таблиці, бо мають перевагу за додатковими показниками.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Карантин в Україні 2020 УПЛ
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:42 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
сьогодні 09:51 Як і де можна займатися спортом під час карантину
Ігор Саджениця
12 квітня 16:50 Найкрасивіша футболістка світу показала тренування з гирею на 9 місяці вагітності: відео
Юрій Семенюк
12 квітня 14:43 Дружина померлого 25-річного хокеїста "Едмонтона" опублікувала фото з покійним чоловіком
Юрій Семенюк
12 квітня 12:01 Найкращі нокаути Теофімо Лопеса: відео
Михайло Гема

Новини
Більше новин