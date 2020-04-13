Стала відома дата відновлення чемпіонату України з футболу

Поки світ бореться з пандемією коронавірусу, спортивні функціонери думають про повернення на арени. В Українській асоціації футболу прораховують варіанти і сподіваються продовжити сезон 2019/2020 на початку літа.

Ведучий Youtube-шоу "ТаТоТаке" Сергій Болотніков заявив, що футбольні чиновники налаштовані завершити нинішній сезон УПЛ.

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В УПЛ хочуть принципово закінчити чемпіонат, щоб уникнути можливої війни за друге місце між "Зорею" і "Динамо".



Попередній план – відновити сезон у першій половині червня. Але навіть якщо доведеться повертатися до футболу в липні, в УАФ порахували, що вони встигають. Шість тижнів потрібно для того, щоб закінчити чемпіонат і Кубок. Тому, в принципі, можемо і в липні починати,

– зазначив Болотніков.

На вимушену перерву "Динамо" і "Зоря" пішли, маючи однакову кількість очок – по 46. Щоправда, луганці розташувалися вище в турнірній таблиці, бо мають перевагу за додатковими показниками.

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